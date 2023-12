Edge, una società all’avanguardia, ha recentemente svelato un mini PC che promette di rivoluzionare il settore, grazie alla presenza dell’APU AMD Ryzen Z1 series. Questo chip, identico a quello utilizzato nelle nuove console da gioco portatili come la ASUS ROG Ally e la Lenovo Legion Go, offre prestazioni di alto livello in un formato compatto.

Per coloro che non sono familiarizzati con l’AMD Ryzen Z1, è essenzialmente una variante delle APU mobile Ryzen 7040U series. La distinzione chiave sta nella gestione della potenza, con il Ryzen Z1 che presenta una curva di clock/tensione ottimizzata per ridurre i consumi e prolungare la durata della batteria. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata nelle console portatili, dove l’autonomia è cruciale.

Cuore Pulsante: L’AMD Ryzen Z1 si Erende Protagonista nel Nuovo Mini PC di Edge.

La bellezza di questo chip risiede nella sua continuità con la controparte laptop, mantenendo i core basati su architettura Zen 4 / Zen 4c accoppiati a una iGPU basata su RDNA 3. L’AMD ha rilasciato due versioni del chip: il Ryzen Z1 e il Ryzen Z1 Extreme. Quest’ultimo offre un’opzione più potente con 8 core e 16 thread, abbinati a 12 CU per la GPU.

D’altra parte, la variante standard presenta 6 core (due Zen 4 e quattro Zen 4c) e solo 4 CU per la componente grafica. Sorprendentemente, il prezzo di quest’ultima è molto vicino a quello della sua controparte più potente. Tuttavia, gli esperti consigliano di orientarsi verso il modello Extreme se si mira a un sistema dedicato al gaming, poiché il risparmio non è in proporzione alle prestazioni grafiche offerte.

Il mini PC di Edge ha già attirato l’attenzione di ETA Prime, che ha recensito un modello pre-produzione con la variante standard dell’APU. Nonostante il chip sia progettato per funzionare a 54 W, sembra che il Mini PC non raggiunga mai questa potenza massima, toccando un picco di 44 W durante le sessioni di gioco. Tuttavia, rimane la possibilità che la versione finale del computer consenta di sbloccare ulteriori potenzialità attraverso il BIOS.

Inoltre, Edge ha dichiarato che una versione con Ryzen Z1 Extreme è in fase di sviluppo, anche se al momento non sono stati rilasciati dettagli su prezzi o data di uscita. L’azienda ha indicato l’intenzione di avviare una campagna di crowdfunding per finanziare il progetto. Mentre questo approccio sembra una strategia pragmatica per coinvolgere potenziali finanziatori e ottenere il budget necessario, è importante sottolineare che partecipare alle campagne di crowdfunding non garantisce sempre l’effettiva ricezione del prodotto, a meno che non provenga da aziende consolidate.