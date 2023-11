OnePlus ha svelato la data di uscita ufficiale del suo atteso OnePlus 12 sul mercato internazionale. Mentre in Cina il lancio è fissato per il 4 dicembre, i fan occidentali possono segnare il 24 gennaio 2024 sui loro calendari, secondo le ultime informazioni provenienti da GSMArena.

Il silenzio iniziale sulla data di lancio internazionale è stato spezzato dalle recenti mosse di marketing di OnePlus. Una campagna pubblicitaria coinvolgente è iniziata, includendo teaser video e una pagina dedicata sul sito ufficiale dell’azienda.

OnePlus 12: data di lancio in occidente rivelata – 24 Gennaio 2024

La pagina teaser, accessibile per gli Stati Uniti, il Regno Unito, l’Unione Europea e l’India, rivela che la campagna di marketing raggiungerà il suo culmine il 23 gennaio, ponendo così il presunto lancio del OnePlus 12 il 24 gennaio. Questa data coincide con il “giorno dopo” l’evento di marketing, come indicato chiaramente nella pagina web di OnePlus.

Le dichiarazioni di OnePlus sulla sua campagna di marketing puntano a creare un’anticipazione significativa, suggerendo che il 23 gennaio sarà “il giorno prima dell’evento di lancio di OnePlus 12“, eliminando quasi ogni dubbio sulla data effettiva di uscita.

Intanto, la campagna promozionale cinese di OnePlus 12 è in corso, con dichiarazioni audaci. Il profilo ufficiale di OnePlus su Weibo ha dichiarato che il prossimo smartphone sarà “il più potente al mondo“. Sebbene non siano state fornite informazioni dettagliate su quali criteri sostengano questa affermazione, è possibile che OnePlus e Qualcomm abbiano lavorato insieme per ottimizzazioni esclusive sullo Snapdragon 8 Gen3, presente anche su Xiaomi 14 Pro e RedMagic 9 Pro.

Con l’entusiasmo che cresce sia in Oriente che in Occidente, il OnePlus 12 sembra destinato a fare un ingresso trionfale nel mondo degli smartphone ad alte prestazioni. Resta solo da vedere se le promesse di OnePlus saranno mantenute quando il dispositivo sarà finalmente svelato.