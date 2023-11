La Formula E arriverà in Italia nel 2024 ma non dove ci si aspettava, l’agenzia dietro la competizione ha infatti pubblicato il calendario delle gare e pare sia ufficiale dopo cinque edizioni l’addio a Roma, una scelta a sorpresa che nessuno si aspettava ma che evidentemente è vincolante, le monoposto elettriche non sfrecceranno più all’Eur, anche se il contratto scade nel 2026.

Stando alle indiscrezioni sembrerebbe che la scelta sia puramente di natura tecnica e meccanica per la Fia, dunque non si tratta di una bocciatura per la città o per l’organizzazione, la quale però dovrà fare a meno di ben 70 milioni di euro di ritorno economico dall’evento.

Le dichiarazioni FIA

Il consiglio mondiale Fia ha espresso che il tutto “riguarda un probabile cambio di sede in Italia. Questo fa seguito a una revisione da parte degli esperti della Formula E e della Fia delle gare della stagione scorsa a Roma, dove la nuova vettura GEN3, più veloce e più potente, ha raggiunto i limiti del circuito stretto e con curve a gomito nel circuito all’Eur. La Formula E sta valutando sedi alternative, compresi i circuiti permanenti, per mantenere un evento nel mercato chiave italiano”.

Al momento non si saprà come andrà a finire, o si dovrà optare per un’altra sede, come ad esempio l’opzione Vallelunga, autodromo a circa 30 km da Roma, oppure un adeguamento dell’Eur a quanto dichiarato dalla Fia sebbene è altamente improbabile possa aver luogo un cambiamento così radicale.

Non rimane che attendere, il contratto è ancora valido ma nulla è deciso.