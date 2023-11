La scoperta di un nuovo e particolare metallo ha letteralmente catturato l’attenzione di un gran numero di scienziati di tutto il mondo.

Stiamo parlando del rarissimo Bronzo Viola. Un materiale dalle caratteristiche davvero uniche.

Il quale potrebbe essere impiegato, senza esagerare, per le tecnologie avanzate del futuro e persino per il settore della tecnologia quantistica.

In quanto, il Bronzo Viola, grazie alle sue caratteristiche particolarmente uniche, sembra sia in grado di agire sia come isolante, sia come conduttore. Un qualcosa di assolutamente incredibile, reso possibile solo attuando su di esso delle piccolissime e semplici modifiche fisiche.

Il Bronzo Viola, il metallo del futuro

Nonostante sia conosciuto come Bronzo Viola, il reale nome di questo particolare metallo è “Litio Molibdeno Bronzo Viola“. Questo materiale, al contrario di quanto si possa pensare, non contiene alcun elemento tipico del bronzo.

Le grandi capacità di questo metallo sono state scoperte in seguito ad alcuni studi ed esperimenti, volti a verificare l’effetto dei campi magnetici su di esso.

Stiamo parlando di un periodo di studi di ben sette anni. Al termine dei quali, il Dott. Piotr Chudzinski e il Professor Nigel Hussey, il comportamento del bronzo viola dipenda dal modo in cui una particolare “quasi particella” (si cui è composto questo metallo) interagisce con gli elettroni.

Infatti, quando il suddetto materiale raggiunge una temperatura pari allo zero assoluto, esso diventa un superconduttore. Riuscendo ad eliminare completamente la resistenza dell’energia. Diversamente, attuando un’ulteriore modifica alla sua temperatura e con una diversa esposizione alla luce, esso diventa un potentissimo isolante.

Insomma, un metallo davvero unico nel suo genere, che studiato in maniera più approfondita e nelle sue innumerevoli particolarità, potrebbe rivelarsi indispensabile per lo sviluppo di nuove tecnologie più avanzate e complesse. Come per esempio la realizzazione dei computer quantistici del futuro.