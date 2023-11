Il Black Friday è il momento perfetto per ottenere vantaggi extra, e l’operatore Very Mobile ha lanciato un’eccezionale iniziativa chiamata “Porta un Amico in Very”, offrendo ricariche omaggio fino a 150 euro per chiunque partecipi. Un’opportunità da non perdere per gli utenti attivi con SIM di questo operatore e per coloro che ne desiderano portare il proprio numero.

Partecipa all’offerta Black Friday di Very: invita amici e accumula ricariche omaggio

L’iniziativa è aperta a tutti i clienti con una SIM Very attiva o che desiderano averne una. Il meccanismo è semplice: ogni cliente può invitare amici a diventare clienti Very attraverso l’app dell’operatore, nella sezione “Offerta” > “Porta un Amico in Very”, inviando loro il proprio “codice amico”.

Per ogni amico che attiva il numero con il codice amico, sia l’invitante che l’invitato ricevono 5 euro di ricarica omaggio. Se l’amico invitato ha effettuato la portabilità da Iliad, PosteMobile o altri gestori virtuali, entrambi ricevono ulteriori 10 euro di ricarica omaggio.

È possibile accumulare fino a 150 euro di ricariche omaggio portando un massimo di 10 amici in Very. Una volta completata la portabilità, gli invitati possono a loro volta invitare altri amici, creando una catena di benefici.

Per condividere il proprio codice amico, basta accedere all’app Very, selezionare “Offerta” > “Porta un Amico in Very”, e toccare “Condividi”. Il codice può essere inviato tramite SMS, email, WhatsApp, e altri canali di comunicazione preferiti.

Le ricariche omaggio vengono accreditate rapidamente: l’invitante entro 24 ore dall’attivazione della SIM Very dell’amico, e l’invitato appena la sua SIM è attiva. Se la portabilità proviene da Iliad, PosteMobile o altri gestori virtuali, entrambi ricevono ulteriori 10 euro di ricarica omaggio.

In chiusura, un’opportunità del genere durante il Black Friday è da cogliere al volo. Non solo risparmierai, ma potrai anche regalare benefici ai tuoi amici. Partecipa all’iniziativa “Porta un Amico in Very” e goditi le ricariche omaggio!