MediaWorld pare essere davvero inarrestabile con le eccellenti offerte Cyber Monday che la portano a promettere un livello di risparmio quasi mai visto prima, riuscendo così ad ottenere libero accesso ad una importante selezione di sconti speciali, conditi con i prezzi migliori dell’anno.

Tutti gli utenti che oggi, giorno conclusivo della più pazza settimana delle offerte, vogliono acquistare da MediaWorld, devono comunque sapere che gli ordini sono effettuabili praticamente ovunque si desideri, ciò sta a significare che possono essere tranquillamente completati sia online che in negozio, tutto senza costi aggiuntivi per quanto riguarda la spedizione diretta al domicilio.

MediaWorld è fuori di testa, oggi disponibili gratis tantissimi sconti

Sconti pazzi vi attendono in occasione del Cyber Monday di MediaWorld, solamente in questi giorni vi ritrovate con l’avere la possibilità di acquistare alcuni dei migliori smartphone in commercio, come il Galaxy S23 Ultra, che risulta essere in vendita alla modica cifra di 949 euro. Sempre restando sulla medesima fascia di prezzo, gli utenti possono approfittare anche di un trittico di tutto rispetto: Galaxy S23, Galaxy Z Flip5 o Motorola Razr 40 Ultra, in vendita rispettivamente a 749, 999 e 899 euro.

Volendo invece acquistare un prodotto di casa Apple, la scelta potrebbe ricadere su iPhone 15 Pro, che ha un costo di 1149 euro, oppure sul modello appena più economico, l’iPhone 15, che risulta essere disponibile a 899 euro. Tutti gli altri sconti disponibili da MediaWorld, li potete osservare nelle pagine che trovate sull’e-commerce ufficiale.