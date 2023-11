DAZN, la domenica piena di partite di SERIE A: ecco gli orari

Sono molte ancora le partite che devono avere luogo durante questa giornata e domani che è lunedì. Ovviamente a trasmetterle in esclusiva sarà come sempre il colosso DAZN, che completerà così il suo weekend molto impegnativo.

La Serie A è di nuovo in campo dopo la sosta per le nazionali ed ora si fa sul serio. Dopo le partite che ieri hanno visto protagoniste Atalanta e Napoli alle 18 e Milan e Fiorentina alle 20:45, si prospetta una domenica con i fiocchi.

DAZN: ecco le partite di questa domenica e quelle di lunedì

Ci sono alcuni match molto importanti che avranno luogo, come ad esempio quello salvezza tra Frosinone e Genoa alle ore 15:00 di oggi pomeriggio. Le due squadre si affronteranno allo stadio di Frosinone per provare a capire chi merita di fare il cammino che sta facendo.

La grande attesa però culminerà nella partita di questa sera, che alle 20:45 vedrà in campo il derby d’Italia. All’Allianz Stadium di Torino infatti si affronteranno Juventus ed Inter per il primo posto in classifica, in una sfida dall’antico sapore scudetto.

Domani invece sarà tempo di monday night, siccome ci saranno ben due partite. La prima, alle ore 18:30, vedrà protagoniste Verona e Lecce per un’altra sfida salvezza. Alle 20:45 invece ecco sfidarsi Bologna e Torino per provare l’assalto ai primi 6 posti.

Gli utenti sanno che tutte le partite del caso sono disponibili in esclusiva su DAZN, mentre sono tre i match condivisi con Sky. Con tutti gli abbonamenti di base per il calcio, sarà possibile guardare tutto senza esclusioni.