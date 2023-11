È ancora l’inizio per il Wi-Fi 7, con solo alcuni dispositivi che supportano il nuovo standard, ma esiste già un flusso costante di router e sistemi mesh progettati per attirare l’attenzione degli utenti avanzati. Amazon Eero è l’ultimo produttore a presentare i suoi prodotti Wi-Fi 7. Come previsto, il Eero Max 7 è il loro sistema mesh più grande e avanzato fino ad oggi costruito.

Come i precedenti sistemi mesh Eero, il Max 7 è facile da configurare e si gestisce in gran parte da solo, anche se per trarne pieno vantaggio, è necessario sottoscrivere un abbonamento a Eero Plus. Anche se il Max 7 mi ha maggiormente impressionato durante le mie due settimane di test, è necessario disporre di una connessione internet molto veloce e di dispositivi Wi-Fi 7 per sfruttarlo appieno, e ho riscontrato alcuni fastidiosi problemi di stabilità.

Cos’è il Wi-Fi 7?

Il Wi-Fi 7, noto anche come IEEE 802.11be Extremely High Throughput, rappresenta l’apice dell’innovazione nelle tecnologie di rete wireless, promettendo di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con internet. Questa nuova generazione si distingue per una serie di miglioramenti radicali rispetto alle precedenti, come il Wi-Fi 6 e il Wi-Fi 6E, che si traducono in una maggiore velocità, efficienza e capacità di gestione dei dispositivi connessi.

La velocità di trasmissione dati del Wi-Fi 7 è una delle sue caratteristiche più impressionanti. Con una velocità teorica che può raggiungere i 30 Gbps, quasi il triplo rispetto al Wi-Fi 6, il Wi-Fi 7 si avvale di un utilizzo dello spettro radio più efficiente e della tecnologia multi-link operation (MLO). Quest’ultima permette di utilizzare simultaneamente più bande di frequenza (2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz), ottimizzando la trasmissione dei dati e riducendo significativamente la latenza.

Un altro aspetto fondamentale del Wi-Fi 7 è la sua capacità di supportare canali di larghezza fino a 320 MHz, rispetto ai 160 MHz del Wi-Fi 6. Questo incremento nella larghezza di banda consente il trasferimento di dati a velocità maggiori, migliorando l’esperienza utente in attività che richiedono un’elevata larghezza di banda, come lo streaming video in 4K o 8K, i giochi online e le videoconferenze.

Il Wi-Fi 7 mostra una gestione migliorata della congestione delle reti, particolarmente importante in aree densamente popolate. Grazie all’uso della banda dei 6 GHz, la tecnologia è in grado di fornire connessioni più stabili e affidabili, riducendo le interferenze e migliorando l’esperienza complessiva dell’utente.

Pur essendo una tecnologia all’avanguardia, è progettato per essere compatibile con dispositivi che supportano versioni precedenti del Wi-Fi. Tuttavia, per sfruttare appieno le sue potenzialità, è necessario disporre di dispositivi specificamente progettati per il Wi-Fi 7.

I test effettuati su questa nuova tecnologia hanno mostrato risultati promettenti. Gli esperti hanno sottolineato come il Wi-Fi 7 possa non solo migliorare significativamente le prestazioni di rete in termini di velocità e stabilità, ma anche aprire nuove possibilità in campi come l’Internet delle cose (IoT), la realtà virtuale e aumentata, e le applicazioni che richiedono una grande larghezza di banda e bassa latenza.

Il Wi-Fi 7 si presenta come una pietra miliare nel panorama delle tecnologie wireless, offrendo prestazioni senza precedenti e aprendo la strada a un futuro sempre più connesso e interattivo. Con la crescente necessità di connessioni più rapide e affidabili, il Wi-Fi 7 si prospetta come la soluzione ideale per rispondere alle esigenze di un mondo in costante evoluzione digitale.

Design e caratteristiche

Il cambiamento più evidente del Eero Max 7 rispetto ai suoi predecessori è la dimensione di ciascuna unità. Sebbene sia ancora realizzato in plastica bianca lucida, il design squadrato e arrotondato si è trasformato in un’unità molto più grande. Questo aumento di dimensioni è una spada a doppio taglio. Da un lato, i nuovi router Eero richiedono più spazio e sono più visibili rispetto ai modelli precedenti, ma l’ingombro maggiore consente una migliore progettazione delle antenne per aumentare la portata e inserire più porte Ethernet.

Il Eero Max 7 ha quattro porte Ethernet, due da 10 Gbps e due a 2,5 Gbps. Chi dispone di una connessione internet FTTH può sfruttarla al massimo se utilizza un collegamento Ethernet cablato per collegare le unità Max 7. Utilizzando il backhaul wireless, il Max 7 seleziona autonomamente la banda più adatta, ma è comunque possibile aumentare stabilità e velocità collegando dispositivi come televisori e dispositivi di streaming alle porte Ethernet presenti sui satelliti o nodi.

Sul retro è presente un pulsante di accensione e l’adattatore di corrente compatto si collega tramite la porta USB-C. Sarebbe stato utile avere una porta USB per lo storage di rete, come nel sistema concorrente TP-Link Deco BE85.

Ogni unità Max 7 copre fino a 232 m². Per la maggior parte delle persone, uno o due dispositivi sono sufficienti. Come per tutti i router mesh Eero, il Max 7 è retrocompatibile, quindi è possibile acquistarne uno da utilizzare come router principale, mescolandolo e abbinandolo con dispositivi Eero più vecchi e dispositivi con Eero integrato.

L’installazione è stata semplice come sempre. Ho resettato il mio modem, collegato il nuovo Eero e ho configurato il mio pacchetto da due in circa 10 minuti. Il sistema tri-band è progettato per essere autonomo, e gestisce tutte le decisioni riguardanti il modo in cui i dispositivi si connettono alla rete. Si aggiorna anche automaticamente, e ci sono stati già un paio di aggiornamenti firmware da quando l’ho installato.

Prestazioni

Eero Max 7 offre velocità potenzialmente elevate, fino a 4,3 gigabit al secondo su Wi-Fi e fino a 9,4 Gbps quando collegato tramite cavo. Non si raggiungono mai queste velocità in condizioni reali, ma ho superato i 3 Gbps collegato al Wi-Fi 7 nella stessa stanza del router con un Samsung Galaxy S23 Ultra. Il Eero Max 7 ha superato brillantemente i miei test, posizionandosi al top o vicino in termini di velocità sulle bande a 6 GHz e 5 GHz, ed è stato estremamente rapido nel trasferimento di file da un PC all’altro sulla mia rete. Le prestazioni sulla banda a 2,4 GHz sono state nella media.

Connettersi con dispositivi Wi-Fi 6E sulla banda a 6 GHz è stato veloce e stabile, paragonabile ai migliori sistemi 6E che ho testato, ma le prestazioni con il Wi-Fi 7 sono state miste. Ho anche notato alcune disconnessioni casuali e buffering su diversi dispositivi, problemi che sono diminuiti dopo l’ultimo aggiornamento del firmware, ma che non sono ancora stati completamente eliminati.

Se si desidera una prestazione perfetta, non è ancora il momento di acquistare un sistema Wi-Fi 7. Oltre ai bug, la maggior parte delle persone non possiede molti dispositivi Wi-Fi 7, e nel breve termine è probabile ottenere prestazioni simili, a volte anche migliori, da un buon mesh Wi-Fi 6 o 6E. Tecnicamente, la specifica ufficiale del Wi-Fi 7 non è ancora completa, ma il Eero Max 7 sfrutta caratteristiche del Wi-Fi 7 come canali più ampi (fino a 320 MHz rispetto ai 160 MHz del Wi-Fi 6E) e l’operazione multi-link (MLO), che permette ai dispositivi di connettersi su più bande contemporaneamente. Una funzionalità del Wi-Fi 7 che potrebbe aumentare la portata della banda a 6 GHz, la coordinazione automatica delle frequenze, non è ancora disponibile e non sarà implementata nel Max 7 nemmeno quando sarà disponibile.

Ho trovato che la portata della banda a 6 GHz fosse piuttosto simile a quella dell’Eero Pro 6E, forse leggermente migliore, ma è comunque necessario trovarsi nella stessa stanza del router per sperimentare velocità significativamente superiori rispetto alla banda a 5 GHz. La copertura con il pacchetto da due ha garantito un segnale stabile in tutta la mia casa di e anche nel giardino.

Conclusioni

La connettività per la casa intelligente è un grande vantaggio per chi è appassionato di automazione domestica. Il Eero Max 7 può supportare oltre 200 dispositivi connessi e include il supporto per Matter. Funziona anche come router per Thread e come hub domestico intelligente Zigbee. Questo aggiunge valore alle case domotiche, garantendo connessioni più fluide e gadget per la casa intelligente reattivi, anche quando la connessione a Internet non è disponibile.

Anche se non mi piace pagare abbonamenti per funzionalità aggiuntive dopo aver speso una fortuna per l’hardware trovo davvero interessante il servizio Eero Plus che è un servizio in abbonamento che promette di portare la sicurezza della rete domestica a un livello superiore. Con funzioni come la protezione avanzata da minacce online, il blocco degli annunci, SafeSearch, e il filtro dei contenuti, eero Plus mira a offrire non solo sicurezza, ma anche tranquillità per tutti i dispositivi e gli utenti della rete.

Un’aggiunta distintiva di eero Plus è il supporto VIP, che garantisce assistenza prioritaria agli abbonati. Gli utenti possono anche beneficiare delle partnership di eero con servizi di sicurezza come 1Password, Encrypt.me e Malwarebytes, inclusi nel pacchetto eero Secure+.

Tuttavia, queste funzionalità extra sono disponibili anche con l’Eero Pro 6E, e un pacchetto da tre costa meno di un singolo Max 7. L’utente medio avrà difficoltà a notare molta differenza nelle prestazioni quotidiane tra il Max 7 e il Pro 6E o anche l’Eero Pro 6 oggi. Se si dispone di molti dispositivi per lo più Wi-Fi 6, un sistema tri-band con due bande a 5 GHz, come il Pro 6, potrebbe avere più senso di uno con una banda a 6 GHz sottoutilizzata e una singola banda a 5 GHz “intasata”.

Il prezzo di Eero Max 7 è di 699 € e lo si può acquistare direttamente su Amazon seguendo la pagina ufficiale.