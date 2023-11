Samsung ha avviato il rilascio della nuova interfaccia proprietaria One UI 6.0 basata su Android 14 già da qualche tempo. Il gigante coreano sta lavorando per aggiornare una trentina di device nel corso delle prossime settimane.

I primi dispositivi a ricevere l’update sono stati quelli appartenenti alla famiglia Galaxy S23 e ora la gamma è completa. Infatti, in queste ore, Samsung ha avviato il roll-out per il Galaxy S23 FE.

I primi utenti hanno iniziato a segnalare la notifica di aggiornamento alla One UI 6.0 tramite OTA. Come sempre in questi casi, l’update è rilasciato a scaglioni, quindi i device non saranno aggiornati tutti insieme ma i gruppi sempre più numerosi.

Samsung ha iniziato il rilascio dell’aggiornamento alla One UI 6.0 basata su Android 14 per il Galaxy S23 FE

In questa fase iniziale verranno privilegiati le versioni Exynos del Galaxy S23 FE mentre le varianti Qualcomm dovranno aspettare. Sebbene Samsung non abbia condiviso alcuna nota ufficiale, riteniamo che non appena l’aggiornamento per le versioni Exynos raggiungerà una buona diffusione, inizieranno ad arrivare le notifiche anche per gli utenti con SoC Qualcomm.

Ricordiamo che la nuova interfaccia One UI 6 presenta numerose feature inedite che miglioreranno l’usabilità per gli utenti. Già dal primo utilizzo saranno evidnti le modifiche grafiche, tra cui il nuovo pannello delle impostazioni rapida, la schermata di blocco ridisegnata e il pannello delle notifiche.

Dal punto di vista dell’usabilità, invece, Samsung ha lavorato per rendere sempre più fluida l’esperienza utente. Sono state introdotte diverse novità tra cui un software di editing video integrato che renderà ancora più facile personalizzare i video registrati con gli smartphone coreani.