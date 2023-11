In attesa di comprendere se il divieto proposto dall’Antitrust sulle offerte operator attack, successivamente approvato dal Senato, sarà effettivamente attuato, TIM sta sfruttando il periodo attuale favorevole a tali offerte per attirare i clienti di Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb e di altri operatori virtuali con la TIM Power Iron New. Rispetto alla versione precedente dello stesso piano, la novità consiste nel ridurre gli SMS inclusi a 200 anziché offrirli in modo illimitato, mantenendo però invariato il prezzo.

Offerta Esclusiva TIM: Power Iron New con 100 GB e 5G

Per i clienti della linea fissa, la TIM Power Iron offre:

– 100 GB di traffico dati in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e fino a 130 Mbps in upload.

– La possibilità di superare il limite dei 100 GB e accedere alla rete 5G con TIM Unica Power per chi è già cliente sulla linea fissa.

– Minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, incluso il roaming.

– 7 GB di traffico dati spendibili nei Paesi dell’UE (a un costo di 0,213 euro/MB oltre il limite).

– Servizi LoSai e ChiamaOra di TIM.

– La SIM costa 25 euro solo per attivazioni online, ma include 20 euro di traffico da utilizzare per i rinnovi.

– Il costo di attivazione della SIM è di 5 euro, mentre l’attivazione dell’offerta è gratuita.

– L’offerta è soggetta a un adeguamento annuale dei prezzi in base all’indice di inflazione (IPCA) rilevato dall’ISTAT.

– Nel caso di decrementi, non vengono considerati; altrimenti, l’offerta aumenta della percentuale dell’IPCA più una maggiorazione del 3,5%, fino a un totale complessivo (IPCA + maggiorazione) del 10%.

– Il costo mensile è di 6,99 euro con il primo mese gratuito.

Gli attuali clienti di Iliad, Poste Mobile, CoopVoce o di uno degli altri operatori coinvolti possono attivare l’offerta andando sul sito. Per aderire, è necessario avere a portata di mano l’ICCID della SIM (il numero di 19 cifre sul retro della SIM e sul cartoncino di supporto con i codici PIN e PUK), un documento di identità valido e una carta di credito o prepagata, se utilizzata come metodo di pagamento. TIM non ha specificato la durata di validità dell’offerta, che potrebbe quindi essere revocata in qualsiasi momento.