Un grande pericolo a cui ogni utente è esposto ogni giorno è senza alcun dubbio costituito dalle truffe via mail, si tratta ovviamente di un ramo delle truffe online che mira a colpire gli utenti nel tentativo di rubare loro dati sensibili ed in primis quelli per accedere ai conti bancari, nel caso delle mail truffa infatti si induce la vittima o ad accedere presso qualche link corrotto oppure a scaricare qualche allegato dannoso che installerà un qualsivoglia tipo di malware nella vittima che ci casca, l’obbiettivo è sempre lo stesso, spiare e trafugare dati.

Nell’articolo di oggi vi raccontiamo quanto sta succedendo in tema di truffe via mail anche agli utenti italiani, nel dettaglio vi raccontiamo di una mail truffaldina che sta circolando a nome di Temu e ha portato a cadere in trappola numerose persone, attirate ovviamente dal nome di Temu ma anche da un corpo testo decisamente furbesco e in grado di far abbassare la guardia a molti.

Prodotti gratuiti

La mail in questione avvisa l’utente di essere stato eletto per un “Pallet Temu” gratuito, effettivamente per trarre in inganno si sfrutta il fatto che spesso Temu fa dei regali ai propri clienti, di conseguenza si invita la vittima a procedere subito a riscattare il premio effettuando l’accesso presso un apposito link e avvisando che l’offerta è valida solo per oggi.

Ovviamente la pagina alla quale si fa l’accesso non rimanda ad una reale pagina Temu bensì ad una falsa area all’interno della quale vi chiederanno di inserire una miriade di dati, compresi quelli della carta di credito e del conto bancario, il motivo è presto detto, in tal modo potranno prosciugarvi.