Uno dei più grandi pericoli a cui un utente è esposto ogni giorno sono senza alcun dubbio le truffe telefoniche, questa tipologia di truffa è ovviamente entrata in circolazione non appena il telefono e gli smartphone in generale hanno visto la loro grande espansione investire tutto il pianeta, l’obiettivo rimane sempre lo stesso di tutte le truffe presenti in circolazione, ottenere dati sensibili della vittima e riuscire a trafugare denaro dai conti correnti.

Quella di cui vi parliamo oggi è però una truffa leggermente diversa da quelle che siamo abituati a vedere e circolare intorno a noi, si tratta infatti della famosa ping call, una truffa abbastanza subdola che porta la vittima a perdere il proprio credito con le stesse mani.

Una chiamata inattesa

La ping call esordisce come una chiamata inattesa che per l’utente dura una manciata di secondi che non danno il tempo necessario a rispondere, Ed è proprio qui che sta il meccanismo della truffa, la vittima infatti notando la chiamata senza risposta cercherà di richiamare i truffatori, la differenza sta nel fatto che è il loro piani telefonici hanno dei prezzi di risposta e di ascolto al minuto davvero esorbitanti, di conseguenza non appena richiamerete i truffatori risponderanno e cercheranno di tenervi al telefono per quanto più tempo possibile con l’obiettivo ovviamente di prosciugare tutto il credito presente sulla vostra SIM.

Dunque se doveste ricevere una qualsiasi tipologia di chiamata che non vi aspettate prima di richiamare magari informatevi sulla provenienza del numero che vi ha chiamato.