Netflix, la TOP 3 delle serie TV disponibili a novembre 2023

Sembra non esserci alcuna possibilità per le altre serie TV di Netflix di prendere il sopravvento sulla produzione che si trova attualmente in cima alla classifica. Dopo aver atteso un po’ di tempo, gli utenti hanno potuto riaccogliere i loro personaggi preferiti della serie Suburra, in quella che ora si chiama Suburraeterna.

Il primo posto è occupato ormai da più di una settimana da questa nuova serie TV che però non perde il filo con quanto accaduto all’interno di Suburra.

Netflix, le serie TV di rilievo sono oggi disponibili: ecco la TOP 3

Sul gradino più alto del podio dunque c’è proprio Suburraeterna. Spadino, trasferitosi in Germania anni addietro, dove ha trovato un nuovo amore, deciderà di tornare improvvisamente in seguito ad alcuni eventi che sconvolgeranno la famiglia Anacleti a Roma. Ci sarà una nuova guerra da combattere tra pistole e giochi di potere che riguarderanno sia il clero che la politica locale. Tutto sarà avvincente più che mai e non si tratterà assolutamente di una forzatura come qualcuno credeva.

Al secondo posto su Netflix ci sono gli eventi della casa reale inglese, dei quali si parla all’interno di The Crown. Il regno della regina Elisabetta II continua ad essere rappresentato per filo e per segno da quella che in questo caso è la quinta stagione. Ci saranno tantissimi aspetti raccontati al meglio che faranno luce su diversi avvenimenti del passato.

Il terzo posto è occupato invece da una nuova produzione che si chiama Il codice del crimine, tutta da scoprire. Una rapina molto singolare dovrà essere studiata e risolta da due agenti che per la prima volta faranno coppia.