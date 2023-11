Mancano ormai soltanto un paio di mesi all’arrivo ufficiale sul mercato della prossima serie di smartphone top di gamma di casa Samsung, ovvero i nuovi Samsung Galaxy S24 e le indiscrezioni ed i rumors continuano ad aumentare. In queste ultime ore, in particolare, si è tornati a parlare del prossimo Samsung Galaxy S24 Ultra. Quest’ultimo è stato infatti avvistato dal vivo in alcune foto.

Samsung Galaxy S24 Ultra, eccolo dal vivo in queste nuove foto

Samsung Galaxy S24 Ultra è stato avvistato dal vivo per la prima volta in alcune foto. Grazie ad esse, possiamo quindi scoprire in anteprime il design definitivo che avrà questo dispositivo. In particolare, possiamo notare come le linee estetiche ed il design saranno pressoché identiche a quelle utilizzate sul predecessore, ovvero il Samsung Galaxy S23.

Le linee sono infatti squadrate proprio come su questo device e posiamo notare anche delle dimensioni piuttosto generose. C’è però un particolare che sarà diverso. Il nuovo top di gamma di casa Samsung, infatti, avrà un display con i bordi completamente piatti. Si tratterebbe per la prima volta dopo tanto tempo per un dispositivo questa fascia per Samsung.

C’è da dire che ormai gli utenti è da tanto tempo che considerano più pratici i display con i bordi piatti, preferendoli per l’appunto ai display con i bordi curvi. Dalle foto, comunque, possiamo inoltre osservare il comparto fotografico. Quest’ultimo sembra essere composto da tre sensori fotografici più grandi, accompagnati da due sensori fotografici più piccoli ed un piccolo flash LED. Il frame laterale, invece, dovrebbe essere realizzato in titanio con una rifinitura opaca.