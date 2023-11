Acquistare una nuova TV di ultima generazione può offrire numerosi vantaggi. In primo luogo, molte donano una qualità dell’immagine superiore grazie alla tecnologia 4K, che consente di vedere ogni dettaglio con una risoluzione quattro volte superiore rispetto alle TV tradizionali. Solitamente sono dotate di funzionalità intelligenti, come la connessione a Internet e la possibilità di accedere a servizi di streaming come Netflix e Amazon Prime Video. Questo significa che si possono guardare tantissimi contenuti, tra cui film, serie e documentari, senza dover acquistare dispositivi supplementari.

Altre funzionalità utili possono includere la possibilità di registrare programmi televisivi, una maggiore durata della batteria e una maggiore resistenza agli urti e alle cadute. Le TV tecnologiche sono dotate di funzionalità di controllo vocale, che consentono una gestione tramite il comodissimo comando a voce, senza dover utilizzare il telecomando. Queste qualità sono ritrovabili nel modello in offerta su Amazon l’LG OLE da 44”. È scontata al 50% ed è acquistabile a 999 euro. Il settore tecnologico sullo store è ricco di promozioni ugualmente allettanti grazie al Black Friday, non perdete grandi occasioni.

Mani libere e visione pazzesca con la TV LG

Il TV LG OLED da 55 pollici rappresenta l’apice della tecnologia per un’esperienza visiva straordinaria. Grazie alla OLED con pixel auto-illuminanti, questo dispositivo offre colori perfetti, neri profondi e un contrasto estremamente definito, garantendo una qualità visiva senza paragoni. Il potente processore di ultima generazione, avente integrato un sistema di Intelligenza Artificiale, ottimizza automaticamente immagini e anche l’audio in base a ciò che stai guardando. L’estetica minimalista con bordi sottili non solo aggiunge un tocco di eleganza al tuo spazio, ma cattura l’attenzione anche quando la tv è spenta.

Goditi immagini ricche di sfumature grazie al fantastico Dolby Vision IQ e un’esperienza audio coinvolgente tramite il Dolby Atmos, portando l’atmosfera cinematografica direttamente a casa tua. La TV può essere inoltre controllata con molta facilità grazie all’assistente vocale ThinQ AI, che risponde ai tuoi comandi per cercare contenuti, monitorare tutti i dispositivi connessi e fornire altre informazioni ricercandole su internet. Potrai anche accedere ad un’ampia varietà di app di streaming e scoprire contenuti mai visti quando non avrai nulla da guardare.