Very Mobile presenta un’irresistibile offerta dati per chi è alla ricerca di un ampio quantitativo di GIGA per la navigazione. Con l’offerta Very Giga Special, è possibile usufruire di ben 500 GIGA al prezzo scontato di 13,99 euro al mese anziché 15,99 euro, operando sotto la rete 4G con velocità fino a 300Mbps in download e 100Mbps in upload. Questa promozione è valida fino al 15 gennaio 2024.

Facilità d’uso e zero vincoli: tutti i dettagli dell’offerta Very Giga Special

Ecco una panoramica dell’offerta:

– 500 GIGA in 4G Full Speed

– 13,99 euro al mese (anziché 15,99 euro)

– SIM gratuita

– Spedizione gratuita

– Attivazione a 9,99 euro (una tantum)

– Roaming zero con 17 GIGA inclusi

– Compatibile con eSIM

Questa offerta si rivela estremamente vantaggiosa per coloro che necessitano di una SIM dati durante i loro spostamenti, ideale da inserire in uno smartphone o tablet, magari anche come seconda SIM. Very Giga Special 500 non nasconde costi aggiuntivi e non impone vincoli contrattuali, garantendo totale libertà senza penali in caso di disattivazione.

In caso di esaurimento dei GIGA prima della scadenza, Very ricorda che è possibile bloccare la navigazione. Per riattivare immediatamente l’offerta senza attendere il rinnovo, basta accedere all’app ufficiale e selezionare “Rinnova ora”. Inoltre, l’offerta offre la comodità di attivare la ricarica automatica, sia al momento dell’acquisto che successivamente direttamente dall’app.

Per quanto riguarda l’acquisto, ci sono due modalità disponibili:

– Online: La SIM viene spedita gratuitamente e arriva entro 5 giorni lavorativi. Non è richiesta la presenza fisica, ma la SIM dovrà essere attivata mediante video identificazione.

– In negozio: È possibile recarsi presso un negozio Very per effettuare il pagamento e procedere con l’attivazione.