Il Black Friday si avvicina, e con esso, un‘offerta speciale di 1Mobile che non potete lasciarvi sfuggire. L’Offerta Flash 220 Black Friday Edition è progettata per conquistare i nuovi clienti, offrendo dati illimitati e vantaggi esclusivi a un prezzo incredibile. Scopri tutti i dettagli di questa promozione imperdibile, valida solo fino al 4 dicembre 2023.

Per i nuovi clienti che optano per la portabilità da qualsiasi operatore o per l’acquisto di una nuova SIM, l’attivazione dell’Offerta Flash 220 Black Friday Edition è un’opportunità da non perdere. Con un costo di attivazione di soli 4,99 euro al mese per i primi 2 mesi e 9,99 euro dal terzo mese, potrai godere di un’esperienza di navigazione senza precedenti.

L’offerta si sposa con la facilità d’uso: controlla i tuoi consumi, gestisci i rinnovi e monitora il tuo credito residuo direttamente tramite l’app ufficiale o accedendo alla tua Area Personale online. Un controllo completo a portata di mano.

Condizioni Chiare e Vantaggi Sostenibili

L’Offerta Flash 220 Black Friday Edition è attivabile solo per i nuovi clienti, con un costo di passaggio di 4,99 euro per i primi due mesi e 9,99 euro dal terzo mese fino al 4 dicembre 2023. Le condizioni sono chiare e vantaggiose, ma è importante completare la portabilità entro il primo rinnovo o entro 30 giorni dall’attivazione della SIM per evitare addebiti extra.

La libertà di portare il tuo numero gratuitamente è offerta presso i punti vendita di 1Mobile o online, rendendo l’offerta accessibile a tutti. Il traffico nazionale è illimitato, garantendo una connessione senza preoccupazioni.

I GB di internet inclusi sono validi per il traffico in Italia e nell’Unione Europea, rispettando le regolamentazioni europee. In caso di superamento della soglia massima di dati disponibili, continua a navigare al costo di 0,50 € ogni 100 MB, garantendo la continuità della connessione.

L’offerta è gestibile direttamente dall’area riservata del sito o tramite l’app 1Mobile. La disattivazione è semplice, ma il cliente ha diritto a utilizzare le unità rimanenti fino alla scadenza della promozione. L’Offerta Flash 220 Black Friday Edition è compatibile con gli Extra, offrendo ulteriori vantaggi personalizzati.

Inoltre, per i nuovi clienti, la riattivazione dell’offerta è possibile solo tramite l’app o l’area riservata del sito, con un costo di 15 euro più il canone mensile. Restate aggiornati e non perdete l’opportunità di vivere l’esperienza 1Mobile con dati illimitati e vantaggi esclusivi. Un’offerta che definisce il significato di connettività senza limiti.

Approfitta ora di questa straordinaria promozione che ridefinisce il concetto di connettività, e immergiti in un’esperienza senza limiti durante questo Black Friday e oltre.