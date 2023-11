Una pericolosa falla si nasconde all’interno della connessione 4G, forse la più utilizzata al mondo, sebbene comunque il 5G sia in rapidissima diffusione sul territorio nostrano. Un qualcosa di cui si è effettivamente a conoscenza da molti anni, ma per la quale non è ancora stato possibile trovare una soluzione definitiva.

Gli stessi operatori ne sono a conoscenza, tuttavia è praticamente impossibile riuscire a mettere una pezza al problema, tanto da spingere gli utenti spesso sull’orlo della preoccupazione, in quanto a tutti gli effetti da un punto di vista teorico, tutti potrebbero accedere ai vostri dati sensibili, senza che ve ne accorgiate, anche se sono necessarie le dovute considerazioni.

Falla 4G, gli smartphone potrebbero davvero essere a rischio

E’ stato infatti verificato che sono necessari strumenti molto costosi per raggiungere l’obiettivo prefissato, ovvero captare i dati sensibili che lo smartphone trasmette all’antenna. Proprio per il semplice fatto che il malvivente dovrebbe andare a creare una antenna fittizia che si andrebbe a sovrapporre all’originale, o meglio fingerebbe di essere l’originale, tanto da spingere lo smartphone a collegarsi alla stessa, piuttosto che a quella vera.

Oltre ad un costo di attrezzatura elevato, è da notare che il malvivente dovrebbe trovarsi nelle immediate vicinanze della vittima, in un range tale che permetta allo smartphone di potersi collegare. Tanti aspetti che ci permettono di concludere quanto già avevamo immaginato: il bug/falla esiste ed è reale, ma l’attuazione è molto più complessa.