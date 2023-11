Geekmall, noto store di e-commerce sul quale gli utenti possono acquistare tantissimi prodotti di categorie e tipologie differenti tra loro, lancia la promozione del Black Friday con innumerevoli riduzioni di prezzo, ma sopratutto la possibilità di avere coupon gratis.

Per i soli acquisti effettuati entro la fine del 27 novembre, infatti, sarà possibile godere di un extra coupon gratis del valore direttamente proporzionale alla spesa effettuata: 10 euro su 100 euro con 100GEEKMALLBF, 20 euro su 300 euro con 300GEEKMALLBF, 35 euro su 500 euro con 500GEEKMALLBF e 50 euro su 900 euro con 900GEEKMALLBF. A prescindere dalla spesa, gli utenti che invece inseriranno il codice 4%GEEKMALLBF, riceveranno uno sconto del 4% sul valore del carrello. In ultimo, per i primi 1000 ordini pagati direttamente con Paypal, è possibile ricevere una riduzione del valore di 8 euro su 150 euro, 12 euro su 400 euro o di 12 euro su 500 euro, utilizzabile poi anche con altri coupon (per i dettagli collegatevi qui).

Geekmall, le offerte del Black Friday

Le offerte di Geekmall sono ad ogni modo molto interessanti ed altrettanto varie tra di loro, vi riportiamo alcuni esempi di ciò che effettivamente vi attende sul sito:

Fossibot F2400 – generatore solare portatile con una capacità di 2048 Wh , con supporto alla ricarica rapida in 1,5 ore e ben 16 porte in uscita, il che favorisce la connessione di un numero elevato di dispositivi in contemporanea, per una potenza massima di 2400W – CODICE: 3A22VUYI – PREZZO: 799 euro al posto di 899 euro – LINK.

– generatore solare portatile con una capacità di , con supporto alla ricarica rapida in e ben 16 porte in uscita, il che favorisce la connessione di un numero elevato di dispositivi in contemporanea, per una potenza massima di – CODICE: – PREZZO: al posto di 899 euro – LINK. Kugoo Kirin M4 Pro – monopattino elettrico di ultima generazione, disponibile in versione aggiornata, con batteria integrata da 18Ah , è completamente pieghevole, ha una potenza di 500W , il che gli permette di raggiungere una velocità di circa 40-45 km/h ed una autonomia di 70/75 km – CODICE: 8MQ61ZFG – PREZZO: 475 euro al posto di 519 euro – LINK.

– monopattino elettrico di ultima generazione, disponibile in versione aggiornata, con batteria integrata da , è completamente pieghevole, ha una potenza di , il che gli permette di raggiungere una velocità di circa ed una autonomia di CODICE: – PREZZO: euro al posto di 519 euro – LINK. Proscenic X1 – robot aspirapolvere con stazione di svuotamento automatica, ha una potenza di aspirazione di 3000 Pa, grazie alla presenza di un tappeto vibrante che gli permette di raggiungere fino a 3000 colpi al minuto, la presenza della base facilita le operazioni a lungo termine – CODICE: 100GEEKMALBF – PREZZO: 209 euro al posto di 219 euro – LINK.

Tutti i prodotti elencati sono disponibili in esclusiva sul sito ufficiale di Geekmall, con spedizione diretta dal magazzino sito in Unione Europea, il che porta ad una consegna rapida a domicilio e completamente esente da dazi doganali o eventuali tasse da pagare.