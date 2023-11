Avete mai sentito parlare dell’orologio dell’Apocalisse?

Ebbene, non stiamo parlando di un film o di una nuova serie TV, ma si tratta di un dispositivo simbolico, creato nel 1947. Quest’ultimo segna il momento esatto, con una precisione al secondo, durante il quale il nostro mondo si troverà ad affrontare un nuovo e possibile disastro a livello globale.

Insomma, è un dispositivo fittizio, le cui lancette segnalerebbero il momento in cui una nuova Apocalisse potrebbe imbattersi sulla Terra e portare alla sua definitiva fine.

L’orologio dell’Apocalisse, la minaccia incombente

L’orologio dell’Apocalisse, come detto, è un’iniziativa che è stata ideata dai membri del progetto Manattah. Gli ideatori della più pericolosa e catastrofica arma nucleare mai creata mel mondo, la bomba atomica.

Inizialmente, l’orologio doveva indicare la possibile data di una minaccia nucleare, che si presumeva sarebbe stata origina dalle nazioni che avevano già partecipato alla Guerra Fredda.

Tuttavia, nel corso del tempo, le minaccie a livello globale sono aumentate. Dunque sono stati introdotti all’ equazione anche altri eventi catastrofici, tra cui i cambiamenti climatici.

Ad oggi, però, le lancette dell’orologio dell’Apocalisse segnano solo 90 secondi alla mezzanotte. Punto che indica il momento di abbinamento massimo mai registrato ad un disastro di dimensione mondiali.

A peggiorare la situazione e a contribuire all’avanzata delle lancette verso il fastidico numero 12, sono stati sicuramente gli eventi attuali. Come la guerra tra Russia ed Ucraina e, proprio di recente, quella tra Israele e Palestina.

Insomma, sembra che il punto di non ritorno sia molto vicino. Ma speriamo davvero di non arrivare mai a toccarlo.