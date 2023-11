Iliad vuole essere sempre protagonista ed anche in questo mese di novembre, a pochi giorni dal Black Friday, la compagnia francese garantisce ampia convenienza a tutti gli utenti. Chi sceglie il provider francese in autunno si potrà assicurare certamente le migliori tariffe per la telefonia mobile, ma al tempo stesso potrà avere anche ampi benefici per la telefonia fissa.

Iliad, la migliore promozione per la Fibra ottica e la telefonia fissa

Nel corso di queste settimane è divenuta sempre più importante, ad esempio, la tariffa che Iliad mette in campo per la Fibra ottica. Gli utenti che optano la promozione che si chiama Iliad Box avranno ampi vantaggi per soglie di consumo e per i costi.

Nel dettaglio, la Iliad Box assicura a tutti gli abbonati connessione internet illimitata sino a 4 Gbps con la tecnologia della FTTH. In più i clienti potranno anche avere le chiamate illimitate su tutto il suolo nazionale.

Il prezzo per il rinnovo della Iliad Box sarà di soli 24,99 euro ogni mese, cui gli utenti dovranno aggiungere esclusivamente una componente una tantum dal valore di 29,99 euro. Questo extra sarà necessario per la sottoscrizione della rete.

Per il mese di novembre e per la stagione autunnale vi è infine una promozione per chi sceglie la Iliad Box insieme ad una promozione per la telefonia mobile. Al posto di un costo mensile pari a 24,99 euro, gli utenti i troveranno a pagare una quota di soli 19,99 euro al mese con prezzo bloccato e senza alcun pericolo di rimodulazioni future per la componente della telefonia domestica.