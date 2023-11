Con l’introduzione di Copilot su Microsoft Office, la suite per l’ufficio dell’azienda di Redmond sta entrando in una nuova era, sfruttando l’IA su Word, Excel e Powerpoint. Tuttavia, Microsoft sembra aver preso una sorprendente svolta per quanto riguarda Office. L’azienda non si concentrerà esclusivamente sugli abbonamenti: una nuova versione standalone del pacchetto è in arrivo!

Microsoft sembra intenzionata a rilasciare Office 2024 nei prossimi mesi. Secondo GizmoChina, questa nuova versione sarà completamente indipendente dalla necessità di sottoscrivere un servizio in abbonamento, simile a quanto avveniva con Office 365. Office 2024 potrà essere acquistato a prezzo pieno e installato sui PC compatibili. Si prevede che la release di Office 2024 avverrà in autunno, tra il terzo e il quarto trimestre dell’anno successivo.

Abbonamenti e pagamenti: cosa aspettarsi dalla nuova suite Office di Microsoft

Questa mossa da parte di Microsoft può sembrare sorprendente, considerando che c’era la convinzione comune che l’azienda stesse orientando la sua strategia principalmente su Office 365 e sui servizi in abbonamento. L’introduzione di applicazioni basate su intelligenza artificiale sembrava addirittura indicare un chiaro spostamento verso i modelli di pagamento ricorrenti.

Invece, il modello “classico” di pagamento per Office, basato su un unico versamento per ottenere una licenza a vita, è ancora in vigore. L’esistenza del nuovo software, Office 2024, è stata scoperta dai colleghi di MSPowerUser, che hanno individuato i riferimenti nelle linee di codice dell’ultima versione di Office, rilasciata nel 2021 e, secondo alcuni, potrebbe essere stata l’ultima con licenza a vita da parte di Microsoft.

Al momento, è difficile prevedere quali funzionalità saranno presenti in Office 2024 e quali potrebbero mancarvi. È probabile che la nuova versione del software sarà inizialmente simile a Office 365 al momento del lancio, ma nel tempo potrebbe essere superata dalla sottoscrizione, che continuerà a ricevere aggiornamenti mensili. Anche per quanto riguarda le funzioni di intelligenza artificiale in Office, resta l’incertezza: è possibile che rimangano un’esclusiva di Office 365.