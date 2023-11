WhatsApp ha reso disponibile anche in Italia la possibilità di creare un canale. In Italia sono arrivati da poco, ma il lancio effettivo dei canali è avvenuto a livello globale lo scorso Settembre 2023. In ogni caso, anche se sono passati pochi mesi, in breve tempo la funzione è diventata molto diffusa ed utilizzata, ma c’è sempre spazio per tutti sul web. Quindi se siete interessati a creare un vostro canale per poter condividere i vostri contenuti sulla popolare piattaforma di messaggistica istantanea non vi resta che seguire questi semplici passaggi.

Come creare un canale WhatsApp

Se siete interessati a questa particolare funzione, la prima cosa da fare è munirsi di uno smartphone compatibile con l’app di WhatsApp. L’applicazione deve essere installata ed aggiornata con l’ultima versione disponibile sul Play Store. Dopo aver effettuato questi passaggi si può procedere aprendo direttamente l’app di messaggistica istantanea.

Per creare un canale su WhatsApp bisogna spostarsi sulla pagina principale che si trova sulla Tab “Aggiornamenti”. Una volta arrivati qui con un semplice click, oltre a visionare tutti gli stati dei propri contatti adesso è possibile visionare anche la sezione dedicata ai canali.

Accanto alla dicitura “Canali” è presente un simbolo “+”. Cliccando su questo simbolo si avrà accesso ad un menù a comparsa. Qui bisognerà cliccare su “Crea Canale”. Arrivati a questo punto bisogna seguire le istruzioni che la piattaforma ci fornisce sullo schermo. Con semplici passaggi si arriverà a completare il processo di creazione del proprio canale su WhatsApp. Ovviamente, per poter completare il processo bisognerà scegliere un nome per il canale, immagine “di profilo” ed anche una descrizione. Ricordiamo che è possibile inserire queste informazioni anche in un secondo momento qualora ci fosse un po’ di indecisione.

Una volta terminato tutto non bisogna fare altro che iniziare a condividere i propri aggiornamenti. Per fare in modo che i propri amici si iscrivano al vostro canale è possibile selezionare il link presente al punto sul canale e condividerlo con le persone che si vuole invitare. In questo modo, amici e conoscenti, cliccando sul link potranno accedere ed iscriversi al canale di WhatsApp appena creato.