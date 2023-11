Se state valutando un cambio di operatore, Fastweb ha recentemente lanciato una promozione interessante che offre 3 mesi gratuiti per chi sottoscrive uno dei piani di abbonamento della linea Fastweb Mobile, con tariffe a partire da 7,95 euro al mese.

Le offerte coinvolte in questa promozione sono Fastweb Mobile, Fastweb Mobile Maxi e Fastweb Mobile Full: a partire dal 17 novembre, sottoscrivendo una di queste promozioni, potrete beneficiare dei primi 3 mesi gratuitamente. La promozione, annunciata attraverso uno spot con il campione di tennis Jannik Sinner come protagonista, sarà valida fino al 6 dicembre, salvo eventuali proroghe.

Inoltre, alcune di queste offerte consentono l’accesso al programma FastwebUP Plus Mobile, che offre ai clienti Fastweb di rete mobile vantaggi esclusivi ogni mese, inclusi nel prezzo.

Le tre grandi offerte di Mobile

Ecco i dettagli delle offerte Fastweb Mobile. Queste tre opzioni sono disponibili per l’attivazione online, tramite il servizio clienti o presso i punti vendita, sia per nuovi numeri che per la portabilità da altri operatori. Le offerte sono le seguenti:

Fastweb Mobile:

– Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

– 100 SMS verso tutti i numeri nazionali

– 150 GB di traffico dati in 5G

– Costo: 7,95 euro al mese

Fastweb Mobile Full:

– Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

– 100 SMS verso tutti i numeri nazionali

– 200 GB di traffico dati in 5G

– Costo: 9,95 euro al mese

Fastweb Mobile Maxi:

– Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

– 100 SMS verso tutti i numeri nazionali

– 300 GB di traffico dati in 5G

– Costo: 11,95 euro al mese

Per l’attivazione di ciascuna offerta è previsto un contributo iniziale che varia in base alla promozione scelta e al canale d’acquisto. Questo contributo copre il primo mese di ricarica e il costo della SIM. I costi di attivazione online o tramite servizio clienti sono rispettivamente di 17,95 euro, 18,95 euro e 21,95 euro per le tre offerte. Presso un punto vendita, i costi di attivazione sono di 20 euro per Fastweb Mobile e Mobile Full, e 22 euro per Mobile Maxi.

Va notato che questi costi di attivazione sono applicati anche in caso di attivazione durante la promozione dei primi tre mesi gratuiti. Una volta sostenuto questo costo iniziale, il canone mensile inizierà a essere addebitato a partire dal quarto mese. Gli stessi costi sono previsti anche per l’attivazione di una eSIM.

Fastweb Up: ancora altri premi!

Infine, l’attivazione di Fastweb Mobile Full o Fastweb Mobile Maxi include anche il programma FastwebUP Plus Mobile nel prezzo. Questo programma di fidelizzazione offre vantaggi esclusivi ogni mese. Gli utenti possono scegliere ogni mese uno tra i seguenti tre vantaggi:

16 minuti di noleggio gratuito di monopattini elettrici Helbiz .

5 euro di sconto Gamestop .

1 mese di abbonamento a La Gazzetta dello Sport.

Ogni mese è possibile selezionare un solo premio, e sarà necessario attendere la fine del mese solare per effettuare una nuova scelta.