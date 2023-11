La sfida che contrappone Telegram a WhatsApp non è mai stata così accesa. Nel corso di queste settimane, la chat blu ha deciso di massimizzare sempre di più i suoi sforzi per il rilascio di nuovo aggiornamenti. L’obiettivo è quello di rendere reale un vero e proprio sorpasso sul servizio di casa Meta.

Telegram, contro WhatsApp in campo questa novità social

Per superare WhatsApp, Telegram ha deciso di ufficializzare una novità a lungo annunciata, anche attraverso una serie di rumors ed indiscrezioni. La novità più interessante per gli utenti della chat blu è senza ombra di dubbio quella delle Storie.

In linea con quanto già possibile con WhatsApp, oltre che con i principali social network, gli utenti di Telegram possono condividere foto istantanee con gli amici della rubrica. Sempre per i contatti della rubrica, è possibile conviene anche video di breve durata.

La presenza delle Storie su Telegram assicurerà agli utenti una fonte di maggiore interattività. Proprio a partire da questi post, infatti, gli iscritti alla chat potranno commentare foto e video e, da questi, potranno dar vita anche a vere e proprio conversazioni. L’aggiornamento delle Storie di Telegram è già disponibile per le versioni aggiornante della chat sia sui dispositivi Android di ultima generazione che sugli iPhone-

Nel corso di queste settimane il gruppo di Telegram ha investito ampie risorse per il rilascio delle Storie, non solo per allineare la piattaforma a WhatsApp, ma anche per allineare il servizio ai principali social per termini di popolarità: Facebook e Instagram in primis.