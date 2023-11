Le truffe online sono senza alcun dubbio ormai all’ordine del giorno, si tratta di tentativi di attacco che cercano di ingannare tutti gli utenti per portarli a perdere ingenti somme di denaro o dati sensibili in merito la loro identità digitale, cosa che comporta un danno per la privacy a dir poco incalcolabile.

Le varie metodologie di truffa sono ovviamente tantissime e variegate e sfruttano ogni possibile occasione per accaparrarsi del guadagno, alle volte anche strumenti normalmente di sicurezza vengono trasformati in pericolosi strumenti di truffa, ed è proprio quanto successo con IT Alert, il noto strumento di segnalazione di calamità imminenti che entrerà in funzione nel 2024 e che come ben sappiamo verrà utilizzato dallo Stato per avvertire tramite un messaggio tutti i cittadini di una catastrofe in arrivo.

Applicazione IT Alert

La truffa online che ha costretto la Protezione Civile a diramare un avviso, prende in prestito il nome di IT Alert e avvisa l’utente della possibilità di scaricare l’applicazione omonima, ovviamente non dal Play Store bensì da un link esterno fraudolento, infatti si tratta di una pagina creata dai truffatori che vi farà scaricare un’app che promette notizie in tempo reale su tutte le calamità in corso sul pianeta.

La realtà dei fatti è ben diversa, infatti quell’app una volta scaricata assumerà il comando iniziando a copiare tutti i dati presenti nel device per poi inviarli al creatore della truffa senza mezzi termini.

Ricordate, non esiste nessuna applicazione IT Alert, non è necessaria, se vi arrivano avvisi di download è una truffa.