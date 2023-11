Si sa, ormai su Amazon è possibile acquistare qualsiasi cosa, ma si può davvero acquistare un’automobile sulla piattaforma di e-commerce? Sembra assurdo è invece è tutto vero. Sembra proprio che Amazon sia pronta ad introdurre questa particolare novità già a partire dal 2024. Infatti, dal prossimo anno il colosso dello shopping darà ai concessionari la possibilità di vendere automobili sulla propria piattaforma. Inizialmente sarà possibile solo negli Stati Uniti, ma col tempo questa opzione raggiungerà anche gli altri Paesi.

Come acquistare la propria automobile su Amazon

Questa interessante novità è stata annunciata al Salone di Los Angeles. Qui è stato anche affermato che è molto probabile che le prime auto che faranno il loro ingresso sulla nota piattaforma saranno quelle Hyundai. Questo verrà reso possibile dalla partnership instaurata tra le due società.

Il CEO di Hyundai Motor Company, Jaehoon Chang, ha dichiarato che l’azienda automobilistica è la prima che verrà resa disponibile per le transazioni complete end-to- end sulla piattaforma di e-commerce Amazon. Questo è un altro esempio di come l’azienda di automobili cerchi costantemente nuovi modi per elevare il viaggio del proprio cliente, anche insieme ad alcuni partner d’eccezione, come appunto Amazon.

E non è finita qui, oltre all’ingresso di Hyundai sulla piattaforma di e-commerce, la partnership comprenderà anche l’integrazione di Alexa su tutti i modelli della casa produttrice di auto di nuova generazione. L’assistente vocale di Google sarà già disponibile sulle auto Hyundai a partire dal 2025. In questo modo verrà fornita al conducente la possibilità di accedere ai controlli vocali così da controllare la musica, gestire il calendario ed impostare dei promemoria.

Come procedere con l’acquisto sulla piattaforma e-commerce

Ma come sarà possibile acquistare questi veicoli? Hyundai ha spiegato che le diverse concessionarie comunicheranno ad Amazon i dettagli riguardo ai veicoli in questione. Tra i dettagli ovviamente troviamo le scorte di auto disponibili, colore, allestimento, modello e caratteristiche. Questo permetterà ai clienti di effettuare delle ricerche personalizza in base a quelle che sono le proprie esigenze. Dopo aver selezionato il modello desiderato gli acquirenti avranno la possibilità di scegliere diverse opzioni di pagamento ed anche di finanziamento. Inoltre, gli utenti potranno decidere se ritirare il veicolo nella concessionaria legata a quell’acquisto o se preferiscono farsela consegnare a casa.

Secondo quanto dichiarato da Amazon, questa novità permetterà di creare nuove connessioni tra pubblico e concessionarie e creerà più consapevolezza negli utenti riguardo le proprie scelte. Oltre questo, ovviamente, non dimentichiamo la comodità di poter acquistare un’automobile seduti sul proprio divano grazie alla piattaforma Amazon. Inoltre, questo tipo di accordo permetterà di evitare una serie di rigide leggi, presenti in alcuni Stati. Queste, infatti, limitano la vendita di nuovi veicoli direttamente ai consumatori.

La strada che Amazon ha deciso di percorrere rivoluzionerà completamente il mercato dell’automobile. Inoltre, getterà le fondamenta per un futuro sempre più caratterizzato da acquisti digitali.