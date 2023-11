OPPO, tra i leader nel settore degli smart device, ha ufficialmente lanciato gli Enco Air3i, gli ultimi arrivati nella rinomata gamma di auricolari OPPO Enco Air. Grazie a significativi miglioramenti nella qualità del suono e nella durata della batteria, questi auricolari offrono un’esperienza musicale straordinaria agli utenti.

Comfort senza compromessi: design elegante e peso leggero per tutto il giorno

Gli OPPO Enco Air3i presentano l’iconica custodia della serie Enco Air, caratterizzata da un coperchio traslucido, flessibile e accattivante. La finitura senza giunture e le dimensioni ridotte conferiscono agli auricolari uno stile moderno. Disponibili nei colori bianco e, prossimamente, blu, gli OPPO Enco Air3i presentano un design half-in-ear che si adatta perfettamente alle diverse forme dell’orecchio. Leggeri, con un peso di 3,7 g ciascuno, sono progettati per garantire il massimo comfort per l’intera giornata.

Inoltre, gli OPPO Enco Air3i offrono un suono Hi-Fi eccezionale grazie a un driver dinamico composito placcato in titanio da 13,4 mm, una caratteristica raramente presente in questa fascia di prezzo. Questo potente driver dinamico offre un’energia sonora raddoppiata rispetto alla prima generazione di OPPO Enco Air, con bassi profondi, alti sfumati e medi coinvolgenti. Gli effetti sonori integrati, Bass Boost e Clear Vocals, si adattano perfettamente a un’ampia gamma di generi musicali ed esigenze di ascolto.

Dotati della migliore cancellazione del rumore AI per le chiamate nel settore, gli OPPO Enco Air3i consentono agli utenti di farsi sentire chiaramente anche negli ambienti più rumorosi. Il Bluetooth 5.3 a bassa latenza a doppia trasmissione garantisce una connessione stabile e una maggiore resistenza alle interferenze, assicurando che gli auricolari rimangano connessi anche in ambienti critici come stazioni della metropolitana o strade affollate. La durata della batteria è leader del settore, offrendo fino a 5,5 ore con una singola carica e 35 ore con la custodia di ricarica.

Sia iOS che Android: l’eccellenza della connessione e dell’esperienza utente da OPPO

Gli OPPO Enco Air3i sono abbinabili sia con dispositivi iOS che Android, garantendo un’esperienza d’uso premium. Il modello precedente, OPPO Enco Air, ha raggiunto oltre 1 milione di clienti in tutto il mondo, vantando un feedback positivo del 97% e confermando il suo enorme successo grazie all’alta qualità. Anche gli Enco Air3i sono stati sottoposti a rigorosi controlli di qualità e test per garantire usabilità e durata. Gli auricolari si collegano automaticamente al dispositivo non appena viene aperta la custodia grazie alla funzione open-up flash connect. Infine, la qualità del suono è stata ottimizzata per proteggere l’udito anche durante lunghe sessioni di ascolto.

Gli OPPO Enco Air3i sono ufficialmente disponibili a partire da oggi, 21 novembre, al prezzo suggerito di 59,99€ su OPPO Store, Amazon e presto presso i principali rivenditori di prodotti elettronici. Non perdere l’occasione di acquistarli subito!