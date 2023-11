WindTre è l’ operatore telefonico italiano nato ufficialmente nel 2016. Il gestore nasce dalla collaborazione intercorsa tra tra Wind Telecomunicazioni S.p.A. e l’ H3G S.p.A, mantenendo nel corso degli anni un successo notevole.

Successo garantito grazie alla qualità dei suoi servizi e alle sue super vantggiose promozioni telefoniche per la rete fissa, mobile ed Internet.

A tal proposito, vi parleremo di una in particolare, che prevede non solo un’offerta per la rete mobile, ma include anche l’acquisto di uno smartphone di ultima generazione in poche ed economiche rate.

Offerta WindTre Full 5G con Easy Pay più Xaomi Redmi 12 5: tutti i servizi

La promo di cui vi parleremo oggi è la Full 5G

con Easy Pay più Xaomi Redmi 12 5G.

Ecco in dettaglio i principali servizi inclusi:

Giga illimitati Full Speed fino al 31 Marzo 2024;

fino al 31 Marzo 2024; Ottima copertura di rete in 5G , con un’estensione di oltre il 96.3% sull’intera popolazione;

, con un’estensione di oltre il 96.3% sull’intera popolazione; Minuti e chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, senza scatto alla risposta;

verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, senza scatto alla risposta; 200 messaggi di testo verso tutti;

di testo verso tutti; 50 minuti di chiamate verso tutti i paesi Esteri, senza scatto alla risposta;

verso tutti i senza scatto alla risposta; Servizio clienti e Assistenza Call Center al numero 159 , senza alcuna attesa e con priorità di risposta, anche per chiamate dall’Estero;

, senza alcuna attesa e con priorità di risposta, anche per chiamate dall’Estero; Protezione assicurata dall’attivazione non voluta di contenuti a sovrapprezzo;

dall’attivazione non voluta di contenuti a sovrapprezzo; Smartphone Xiaomi Redmi 12 GB, incluso nel piano mensile dell’offerta sottoscritta.

Insomma, un’occasione unica nel suo genere, da non farsi assolutamente scappare.

Per tutte le informazioni aggiuntive a riguardo o per altre promo simili vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’operatore telefonico.