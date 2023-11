Adidas viene proposta da Amazon in fortissimo sconto in occasione del Black Friday, la corrente campagna promozionale permette a tutti i singoli consumatori di raggiungere un livello di risparmio inedito ed esclusivo, con la possibilità comunque di metter le mani sia su accessori in tessuto, come ad esempio il portafoglio descritto nell’articolo, che proprio sui veri e propri capi di abbigliamento.

Il modello di cui vogliamo consigliare l’acquisto è della serie Adidas Performance, è un wallet (quindi un portafoglio) con chiusura a strappo e marchio impresso nella parte superiore. La colorazione disponibile è nera con contrasto bianco con la stessa scritta, viene definito come unisex, quindi idealmente può andare bene sia per un pubblico maschile che uno femminile.

Adidas, il portafoglio è in offertissima per il Black Friday

Il portafoglio Adidas ha forse uno dei prezzi più bassi che abbiamo visto nell’ultimo periodo, anche sapendo che l’offerta più recente era stata di 9 euro, Amazon ha voluto fare di più per il Black Friday, abbassando la spesa di un altro 11%, sino a raggiungere il valore finale di 7,99 euro.

Per una maggiore versatilità nell’utilizzo, nella parte posteriore del prodotto si trova una comoda cerniera dove ad esempio posizionare le monete, mentre internamente sono disponibili fino a 8 slot per le carte di credito, bancomat, tessera sanitaria e similari, con una trasparente che mostra ciò che si trova alle sue spalle.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

La completa realizzazione in tessuto rende il portafoglio lavabile direttamente in lavatrice, così da poterlo riutilizzare per molto tempo anche nel caso in cui si dovesse malauguratamente sporcare con qualsiasi alimento, bevanda o similari.