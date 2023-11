Samsung Galaxy Book3 Pro è un notebook di altissima qualità, al cui centro trova posto un bellissimo display Dynamic AMOLED 2X da 16 pollici di diagonale, con un processore Intel Core i7 di tredicesima generazione, che muove i fili grazie anche alla presenza di ben 16GB di RAM ed un 1TB di memoria interna su SSD. La promozione attuale prevede comunque una riduzione importantissima, che lo sconta addirittura di 700 euro.

Disponibile nella colorazione Graphite, il prodotto è assolutamente elegante, con dimensioni che raggiungono 250,45 x 355,4 x 12,5 millimetri, risultando allo stesso tempo sufficientemente portatile. Le prestazioni sono adeguate alle aspettative, sebbene comunque la presenza della scheda grafica integrata Intel Iris XE le limiti sia nel gaming che nel montaggio video.

Samsung Galaxy Book3 Pro, il prezzo è da far perdere la testa

Il prodotto è in vendita ad un listino che supera i 2000 euro, da sempre Amazon ha cercato di renderlo il più appetibile possibile agli occhi degli utenti, riducendo la spesa fino ad un minimo di 1799 euro. Per il Black Friday ha deciso comunque di compiere un altro grande passo nei confronti del consumatore finale, raggiungendo addirittura il valore finale di 1599 euro, con una riduzione dell’11% sul prezzo più basso.

Il prodotto è consigliato a tutti gli utenti che vogliono potenza ed eleganza all’interno dello stesso notebook, il display può essere ruotato su sé stesso per una migliore multimedialità, mantenendo elevatissimi standard qualitativi, nel dettaglio e nel rispetto della gamma cromatica. L’unico neo è forse rappresentato dalla scheda grafica integrata Iris Xe, per il resto è uno dei migliori modelli attualmente in commercio.