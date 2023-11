Ormai lo sappiamo, le immagini possono celare tantissimi dettagli ai nostri occhi. Il web è sempre più pieno di enigmi di questo tipo e attirano sempre di più l’attenzione degli utenti online. In particolare, questa specifica immagine riporta alla nostra mente uno dei passatempi che più amavamo da bambini e non solo allora: guardare i cartoni animati. All’interno di questa immagine, infatti, si cela una figura particolare. Un personaggio animato che conosciamo bene grazie alle sue avventure trasmesse in tv. Di chi stiamo parlando?

Approfittate di questo piccolo gioco di logica per scoprire chi si cela nella figura. Provate a giocarci insieme ai più piccoli, oltre che farli divertire l’enigma può aiutarli anche a sviluppare le proprie capacità cognitive e il loro spirito critico.

Quale personaggio animato si cela nell’immagine?

Alcuni personaggi dei cartoni animati diventano delle vere e proprie icone che è difficile dimenticare. In particolare, l’animale che si cela in questa immagine è piccolo e davvero difficile da prendere. Inoltre, ripete sempre una frase che ormai è diventata celebre in tutto il mondo. Siete riusciti a capire di quale personaggio animato si tratta?

Se ancora non vi è chiaro di chi stiamo parlando, vi diamo altri indizi che vi aiuteranno sicuramente a capire di chi si tratta:

Fa parte delle serie animate dei Looney Tunes prodotte dalla Warner Bros;

prodotte dalla Warner Bros; La sua prima apparizione risale al 1942 (novembre) all’interno di un cortometraggio animato;

(novembre) all’interno di un cortometraggio animato; Inizialmente si chiamava Orson, in onore di Orson Welles figura particolarmente ammirata dal creatore dell’animale, Bob Clampett;

in onore di figura particolarmente ammirata dal creatore dell’animale, Il suo colore precedentemente era rosa, ma poi in seguito è stato cambiato e sostituito con il colore con cui oggi è conosciuto in tutto il mondo, ovvero giallo;

ma poi in seguito è stato cambiato e sostituito con il colore con cui oggi è conosciuto in tutto il mondo, ovvero Ha un carattere docile, ma se attaccato sa diventare molto vendicativo e scaltro;

ma se attaccato sa diventare molto Nella realtà è doppiato dalla voce di Mel Blanc, che ha doppiato anche altri suoi amici ovvero Bugs Bunny e Daffy Duc.

Ora avete capito di chi è? Esatto! È Titti, il piccolo canarino che vive nella sua gabbietta e che viene inseguito da Gatto Silvestro che vuole che diventi il suo spuntino. Gatto Silvestro, infatti, in ogni episodio tenta di mangiare il malcapitato Titti, che però riesce sempre a vanificare tutti i suoi tentativi e restare in salvo. Nonostante, come detto, la sua prima apparizione risale a tanti anni fa, Titti resta uno dei personaggi più amati e conosciuti in tutto il mondo.