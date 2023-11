In arrivo una vera rivoluzione per le comunicazioni tra iPhone e Android. Apple, infatti, ha confermato il suo supporto all’RCS (Rich Communication Services). Con questa decisione Apple sconvolge il sistema di messaggistica per gli utenti iPhone che comunicano con quelli con dispositivi Android. L’adozione del nuovo profilo universale RCS migliorerà notevolmente l’interoperabilità rispetto a quanto succedeva con i vecchi SMS e MMS, e non solo. La nuova esperienza fornita dall’app Apple potrebbe trasformare quest’ultima in un vero rivale per app di messaggistica istantanea come WhatsApp.

Apple annuncia il rivale di WhatsApp

Secondo quanto dichiarato dall’Azienda, il nuovo supporto RCS sarà complementare alla sua app iMessage che continuerà ugualmente a fornire i suoi servizi in totale sicurezza. Infatti, nonostante RCS verrà ufficialmente introdotto, iMessage manterrà ugualmente la sua leadership per quanto riguarda l’esperienza di messaggistiche degli utenti Apple. Questo sarà possibile grazie ad una serie di funzioni quali il check-in e la trascrizione di memo, caratteristiche che distinguono iMessage da qualsiasi altra app di messaggistica predefinita presente su Android.

Grazie a questo nuovo supporto, i messaggi tra dispositivi Android ed iOS saranno più sicuri rispetto ai classici SMS e consentiranno anche la condivisione in alta qualità di contenuti multimediali. Google, dopo aver insistito tanto, si dichiara soddisfatta di essere riuscita a convincere Apple a procedere in tale direzione, sottolineando l’importanza del profilo universale RCS per riuscire a fornire a tutti gli utenti un servizio di messaggistica che sia aperto, coerente e soprattutto globale sulla base delle diverse reti presenti e dei diversi dispositivi.

Questa funzione dovrebbe arrivare a breve, anche se Apple non ha specificato una data precisa per il suo rilascio. Nel momento in cui i dispositivi iPhone saranno dotati di supporto RCS gli SMS e gli MMS potrebbero essere ufficialmente dichiarati obsoleti. Infatti, attraverso l’utilizzo di applicazioni di messaggistiche predefinite, già presenti su tutti gli smartphone, sarà possibile scambiare file multimediali, accedere alla funzione conferma di lettura e visualizzare in tempo reale se il nostro contatto sta digitando in quel determinato momento. E molto altro ancora. Queste novità mettono in allarme anche le altre app di messaggistica istantanea. Sia che si tratti di iMessage per iPhone o Messaggi su Android potremmo forse assistere all’arrivo del vero rivale di WhatsApp.