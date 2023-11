I clienti Iliad e MVNO sono nel mirino della maggior parte dei principali operatori telefonici ma è WindTre il gestore che sembra volerli conquistare più di tutti. A tale scopo WindTre rinnova periodicamente il suo listino di offerte operator attack proponendo soluzioni sempre vantaggiose a prezzi stracciati.

Questo mese, infatti, i clienti in questione potranno effettuare il trasferimento del numero e procedere con l’attivazione della straordinaria offerta WindTre GO Unlimited Easy Pay, l’offerta che permette di ricevere Giga illimitati per la navigazione a un prezzo stracciato.

Offerta WindTre: attivazione, contenuti e costo di rinnovo!

L’offerta WindTre GO Unlimited Easy Pay può essere attivata esclusivamente dai nuovi clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, Fastweb, LycaMobile e PosteMobile. I clienti in questione hanno l’opportunità di accedere al sito ufficiale del gestore e richiedere la nuova SIM gratuitamente, così da riceverla direttamente a casa tramite corriere.

Al momento dell’attivazione, dunque, non sarà necessario andare incontro ad alcuna spesa ma ogni mese il costo di rinnovo dell’offerta sarà addebitato automaticamente su carta di credito, conto corrente o carta conto.

WindTre richiederà, quindi, una spesa di soli 9,99 euro al mese e permetterà ai suoi clienti di usufruire dei seguenti servizi:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

Giga illimitati per la navigazione

Il gestore rivolge la sua attenzione anche a tutti quegli utenti che potrebbero voler affrontare la spesa tramite credito residuo e propone la sua WindTre GO Unlimited al costo di 10,99 euro al mese. I contenuti saranno identici a quelli dell’offerta appena descritta ma sarà necessario sostenere una spesa leggermente più alta.