Continuano le grandi promozioni nell’ambito della telefonia mobile in Italia. Vodafone rappresenta uno dei migliori provider sotto questo punto di vista, con la presenza di ricaricabili low cost che non hanno nulla da invidiare a Iliad e ad altri operatori attivi nel nostro paese.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga con minuti no limits

La promozione migliori di Vodafone nei listini di novembre si conferma la Special 100 Giga. Gli abbonati che optano per questa tariffa avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso chiunque, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 100 Giga per la connessione di rete, da strutturare anche con la tecnologia del 5G.

C’è un ulteriore vantaggio per la Special 100 Giga ed è ovviamente quello del prezzo. I clienti che scelgono questa promozione si troveranno a pagare solo 9,99 euro ogni trenta giorni, cui aggiungere esclusivamente una componente una tantum dal valore di 10 euro per l’attivazione della SIM.

Gli abbonati di Vodafone che optano per questa promozione avranno inoltre una garanzia davvero rilevante sotto il punto di vista commerciale. A differenza del passato, infatti, gli abbonati potranno avere un costo bloccato nel semestre successivo alla data di applicazione, senza rischi per quanto concerne rimodulazioni per i costi e per le soglie di consumo.

Tutti coloro che desiderano attivare la Special 100 Giga dovranno sempre effettuare la portabilità del loro numero presso uno degli store ufficiali di Vodafone sul territorio nazionale. Solo per i clienti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.