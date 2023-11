Scottex è un marchio che già da sé garantisce una certa sicurezza di qualità del prodotto finale, da sempre produttore di prodotti per la cucina ed il benessere personale, punta molto forte sulla carta da cucina garantendo un livello di assorbimento quasi senza pari. Il set da 21 rotoli di Amore di Casa, la linea appunto di carta da cucina di Scottex, è fortemente scontato su Amazon.

Coloro che sceglieranno di effettuare l’ordine riceveranno 21 rotoli complessivi, suddivisi in 7 confezioni da 3 rotoli ciascuna, ciò permette un più facile stoccaggio del prodotto, infatti potrà essere suddiviso in più parti, ad esempio lasciando il residuo in cantina, o viceversa. La variante in promozione è di nuova generazione, dotata di trama a due lati, per riuscire a catturare il bagnato nel miglior modo, offrendo, come vi abbiamo anticipato, una assorbenza di livello superiore.

Scottex, carta da cucina in offertissima su Amazon

Il set attualmente disponibile su Amazon è decisamente più economico di quanto possiate immaginare, infatti il suo prezzo di listino si aggirerebbe attorno ai 29 euro, ma per l’occasione è stato scontato a soli 22,49 euro, garantendo così un risparmio ottimo a tutti i singoli consumatori.

I rotoli sono composti da due veli di carta, non saranno i più spessi in commercio, ma riescono ad adempiere senza troppa difficoltà al proprio compito/dovere. Lo stesso prodotto è realizzato direttamente in Italia sfruttando carta FSC, ovvero che proviene da fonti che vengono gestite in maniera responsabile, senza essere a sua volta testata sugli animali, prima di venire messa in commercio.