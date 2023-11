Apple, la sorpresa per iPhone 14: prolungato il servizio SOS satellitare

È passato ormai giusto un anno da quando Apple ha annunciato una delle più grandi novità che hanno riguardato i suoi iPhone. Poco dopo il lancio dell’ultima gamma 14, il colosso di Cupertino ha mostrato a tutti cosa significasse avere una funzionalità di emergenza da sfruttare mediante tecnologia e connessione satellitare. La funzione SOS permette infatti di essere al sicuro anche quando non c’è ricezione, proprio come era stato preannunciato da alcune indiscrezioni durante il 2019.

È arrivata nelle ultime ore una notizia che farà felici soprattutto gli utilizzatori degli smartphone del vecchio corso. Stando a quanto riportato infatti Apple avrebbe deciso di estendere il periodo di utilizzo gratuito della funzionalità SOS per un altro anno. Questo riguarderà solo ed esclusivamente gli iPhone 14.

La stessa cosa non è avvenuta per tutti i clienti che hanno un iPhone 15, i quali potranno quindi beneficiare del servizio fino al prossimo settembre 2024 negli USA o fino al mese di dicembre 2024 in Europa.

Apple aumenta il periodo gratuito per la connessione satellitare su iPhone 14

Stanno a quanto riportato, Apple avrebbe deciso di aumentare il periodo gratuito per la funzionalità SOS legata alla connessione satellitare. Il tutto funziona semplicemente quando non si ha rete, con l’immagine di un piccolo satellite che comparirà in prossimità del segno di ricezione assente.

In questo modo, in qualsiasi condizione, gli utenti potranno chiamare i soccorsi, senza dover sperare un miracolo. Sono diverse le persone che sono state salvate durante l’ultimo anno da questa funzionalità, ed è per questo che Apple ha deciso di estenderla ancora per un anno gratis.