La Fibra Ultraveloce di Fastweb è stata premiata da nPerf, per la rete fissa con la migliore velocità presente sul mercato. Un riconoscimento simile attira l’attenzione di molti utenti che desiderano ottenere il massimo delle prestazioni per la loro rete fissa. Se siete tra questi e state aspettando il momento giusto per passare a Fastweb è arrivato il vostro momento. Fastweb Casa, infatti, viene presentata con una nuova offerta a tempo in vista dell’arrivo del Black Friday.

Fastweb Casa: scopri la fibra Ultraveloce

L’offerta Fastweb Casa offre internet con fibra ultraveloce in FTTH, FTTC, FWA o ADSL. La velocità massima raggiungibile è di 2,5 Gigabit al secondo in download e di 300 Mbps per upload. Inoltre, nell’offerta sono comprese anche chiamate senza limiti e senza lo scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili in tutta Italia. E non è finita qui. Gli utenti riceveranno anche il Modem Internet Box NeXXt con Alexa Built-In e tecnologia Wi-Fi 6. L’antivirus sarà già integrato con la funzionalità anti-malware, phishing adware, spyware, ransomware, e l’opzione Parental Control per monitorare i dispositivi dei propri figli.

Il contributo di attivazione è incluso nel canone mensile, così come il costo iniziale che viene compreso nel costo mensile della tariffa scelta dall’utente. Per 12 mesi, inoltre, è inclusa anche un’assicurazione a scelta dell’utente tra Assistenza Pet o Assistenza Casa fornita dal partner Quixa. Per l’Assicurazione Casa gli utenti avranno a propria disposizione, 24 ore su 24, i migliori professionisti, disponibili anche a casa degli utenti in caso si presentasse una situazione di necessità. Assistenza Pet invece offre una forma assistenziale extra per i propri amici a quattro zampe.

Ulteriori info sulla promozione

Infine, l’operatore virtuale, con l’attivazione della sua promozione Fastweb Casa, mette a disposizione di tutti gli utenti i corsi della Fastweb Digital Academy. Questi comprendono una serie di webinar gratuiti che vengono offerti dal provider per tutti i propri clienti. Seguire i webinar in questione oltre che gratuito è anche molto semplice. Sarà infatti possibile seguire i corsi online, comodamente seduto sul divano di casa. Lo scopo dei webinar proposti da Fastweb è quello di permettere a tutti i suoi utenti di essere sempre aggiornati sulle migliori competenze che vengono richieste quotidianamente dal mondo del lavoro.

Il prezzo di questa imperdibile offerta è di 29,95 euro al mese. Questa somma però può essere scontata a 24,95 euro richiedendo la promozione Mobile Full.