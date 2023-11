La vendita di 1,45 milioni di unità nei primi dieci giorni dal lancio: questi sono i numeri incredibili fatti dalla serie Xiaomi 14 che hanno già stabilito un record.

È importante notare anche che la distribuzione, come evidenziato da Wall Street Insights, è stata limitata all’area della Cina dal 31 ottobre, data di inizio delle vendite, fino al 10 novembre.

Cifre che parlano chiaro e dimostrano come il dragone cinese non può più essere ignorato. Xiaomi ha compiuto un notevole passo in avanti con la sua ultima serie, e le prospettive di un approdo anche in Occidente sono decisamente degne di attenzione. Xiaomi 14 e 14 Pro stanno continuando a suscitare entusiasmo e hanno compiuto un notevole passo in avanti rispetto alle serie precedenti.

Un tale successo nelle vendite ha portato Xiaomi a raggiungere la prima posizione nel mercato cinese durante la 44ª settimana dell’anno. Questo risultato sottolinea la crescente popolarità e l’accettazione dei prodotti Xiaomi tra i consumatori, in particolare per quanto riguarda i dispositivi di fascia alta, rendendola tra i più forti competitor in circolazione.

Xiaomi ha inoltre annunciato su Weibo di aver raggiunto l’ennesimo primato di entrate, con 22,4 miliardi di CNY (circa 3 miliardi di dollari) generati dalla serie 14 attraverso tutti i canali di vendita, nel corso del più grande evento di shopping della Cina, noto come Singles’ Day o “11.11”.

Questa cifra non solo rappresenta un successo commerciale significativo per Xiaomi, ma costituisce anche un indicatore della solidità e della vitalità del marchio nel panorama tecnologico internazionale.

A cosa si deve il successo della nuova serie Xiaomi 14?

La serie Xiaomi 14, grazie alle sue prestazioni avanzate e alle caratteristiche innovative, si è affermata come la preferita dagli utenti che cercano qualità e tecnologia all’avanguardia, almeno nel contesto nazionale di origine.

La capacità dell’azienda di mantenere una crescita così costante riflette la strategia di offrire prodotti di alta qualità a prezzi competitivi, una formula che sembra avere successo sia in termini di fedeltà dei clienti che di accoglienza di mercato.

Il successo della nuova serie e le vendite durante il Singles’ Day hanno contribuito a riportare il marchio al vertice del mercato degli smartphone cinesi, superando Huawei (al secondo posto) e Honor (al terzo). Questo rappresenta un notevole vantaggio nei confronti di due marchi che stanno registrando una forte crescita in Cina.