Samsung sta preparando il terreno per il lancio della sua prossima generazione di smartphone di punta, la serie Galaxy S24, prevista tra meno di due mesi. Le immagini trapelate mostrano i modelli S24, S24+, e S24 Ultra, fornendo uno sguardo alle scocche dei dispositivi.

Lo stile dei nuovi smartphone sembra mantenere la coerenza con la filosofia di design precedentemente introdotta con i Galaxy S23. In particolare, il Galaxy S24 Ultra presenta una forma rettangolare e più squadrata rispetto ai modelli S24 e il Plus. Le dimensioni previste per il Galaxy S24 Ultra sono di 162,3 x 79,0 x 8,7 mm, simili a quelle del suo predecessore, il modello S23 Ultra. Per quanto riguarda il Galaxy S24+, la grandezza dovrebbe essere di 158,5 x 75,9 x 7,75 mm, mentre il Galaxy S24 sarà 147,0 x 70,5 x 7,6 mm. Diciamo che non hanno lavorato sulle dimensioni, quasi per nulla.

Il Samsung Galaxy S23+ è quasi una copia?

Oltre al design, le immagini online dei leak rivelano che i nuovi Samsung Galaxy S24 avranno scocche in titanio, una mossa strategica per competere con il concorrente del settore: lo smartphone iPhone 15 Pro di Apple. L’uso del titanio potrebbe conferire ai dispositivi Samsung una sensazione di alta qualità e solidità, oltre a offrire una maggiore resistenza ai graffi e agli urti. Questa scelta di materiali potrebbe essere particolarmente apprezzata dagli utenti che cercano uno smartphone robusto e premium.

Mentre le immagini trapelate forniscono dettagli sul design e sulle dimensioni, restiamo in attesa di ulteriori informazioni sulle specifiche tecniche e sulle funzionalità dei Samsung Galaxy S24. L’evento Unpacked previsto alla fine di gennaio dovrebbe svelare tutti i dettagli ufficiali e confermare se queste anticipazioni saranno confermate.