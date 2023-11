Ogni nuovo gestore è sempre stato in grado di migliorarsi pian piano, dopo aver lanciato delle offerte che sono cadute nel dimenticatoio. La gavetta è fondamentale anche per i provider di telefonia mobile dunque, i quali oggi sono diventati delle vere e proprie star. Sono soprattutto i gestori virtuali ad essere ritenuti importantissimi, visto che consentono a tutti di risparmiare e di avere anche un gran numero di contenuti nella loro promo mobile. A combatterli ecco alcuni nomi come ad esempio WindTRE, gestore che non fa parte della schiera dei provider virtuali e che vanta milioni di utenti.

La sua linea di offerte è infatti una delle più performanti, seguendo proprio le gesta dei famosi gestori che hanno fatto la storia. Ad oggi non ci sono altri nomi tra i virtuali e tra gli ordinari che possano in qualche modo mettere in difficoltà le promo di questa azienda. Ora bisogna recuperare i vecchi clienti perduti.

WindTRE ha la nuova offerta da 150 giga che costa solo 8,99 € al mese

Il nome da tenere d’occhio ultimamente è quello della nuova GO 150 Flash+ EasyPay, soluzione piena di giga e di minuti. WindTRE ha pensato a tutto e si vede: all’interno della promo infatti ci sono minuti senza limiti verso tutti gli utenti italiani fissi e mobili. Seguono anche 200 SMS da inviare verso tutti e 150 giga utili per navigare in 4G ogni giorno.

Il prezzo mensile sarà di soli 8,99 € al mese e potranno sottoscriverla coloro che arrivano da Poste Mobile, Iliad, CoopVoce, Fastweb ed altri operatori virtuali.