Per anni abbiamo goduto della libertà di caricare foto e video pesanti senza preoccupazioni, ma sembra che questa era stia giungendo al termine. Google ha ufficialmente comunicato questo cambiamento attraverso un post nel suo forum ufficiale di supporto, fornendo tutte le informazioni rilevanti in merito.

Purtroppo, soprattutto per coloro abituati a effettuare backup costanti, è giunto il momento di dire addio ai backup illimitati di WhatsApp tramite l’account Google. Nei prossimi mesi, i backup di WhatsApp non saranno più illimitati poiché inizieranno ad occupare spazio all’interno del proprio account Google.

Questo implica che i dati del backup di WhatsApp influiranno direttamente sullo spazio disponibile nell’account Google, sottraendolo da quello a disposizione. È importante notare che gli account di base di Google, quelli con indirizzo @gmail, forniscono 15 GB di spazio di archiviazione gratuito, il che è tre volte superiore a quanto offerto dalla concorrenza, come ha sottolineato Google stessa.

Nel caso in cui lo spazio nell’account Google sia sufficiente, non ci saranno problemi nel continuare a effettuare backup, anche automatici, di conversazioni, messaggi, foto, video e altri dati su WhatsApp. Tuttavia, se lo spazio disponibile dovesse esaurirsi, i backup non saranno più disponibili fino a quando non verrà liberato lo spazio necessario all’interno dell’account Google. È possibile liberare spazio eliminando dati non necessari o, in alternativa, aumentare lo spazio disponibile acquistando un abbonamento a Google One. È importante considerare che lo spazio dell’account Google è condiviso tra vari servizi, inclusi Foto, Drive, Gmail, ecc.

Ma quando avverà questo importante cambiamento?

Al momento, non è chiaro quando questa modifica verrà effettivamente applicata, poiché Google ha indicato che entrerà in vigore “nei prossimi mesi”. Pertanto, le tempistiche specifiche rimangono ancora indefinite. Inoltre, nei prossimi giorni, gli utenti di WhatsApp riceveranno un avviso all’interno dell’app per informarli di questa modifica e fornire ulteriori dettagli. Ciò consentirà agli utenti di essere adeguatamente informati sulla nuova politica di spazio di archiviazione per i backup di WhatsApp tramite l’account Google.

Insomma, non ci resta che aspettare e, nel mentre, liberare un po’ di spazio nella soffitta virtuale della famosa app di messaggistica istantanea.