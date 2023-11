Quando si parla di illusioni ottiche si intende quel fenomeno per cui vediamo qualcosa in modo diverso da come è in realtà. Esistono davvero tantissime tipologie di illusioni ottiche. Alcune utilizzano una sovrapposizione di tante immagini per confondere la nostra mente. Altre invece ci portano a vedere parti di immagini che in realtà non ci sono.

Le diverse tipologie di illusioni ottiche

Un’illusione ottica è un vero e proprio fenomeno ipnotico visivo. Questo porta il nostro cervello a percepire cose non ci sono o anche ad interpretare le cose in modo diverso rispetto a come sono in realtà. Scopriamo insieme alcuni tipi di illusione ottica:

Illusioni geometriche : utilizzano forme e modelli per creare nella mente di chi le osserva l’impressione di distorsione, movimento o di profondità;

: utilizzano forme e modelli per creare nella mente di chi le osserva l’impressione di distorsione, movimento o di profondità; Illusioni ambigue : utilizzano immagini che in base a diversi fattori possono essere interpretate in più modi, provocando così confusione in chi le guarda al punto da renderli insicuri su ciò che effettivamente stanno vedendo;

: utilizzano immagini che in base a diversi fattori possono essere interpretate in più modi, provocando così confusione in chi le guarda al punto da renderli insicuri su ciò che effettivamente stanno vedendo; Illusioni cromatiche: utilizzano colore e contrasti di luce per creare nella mente di chi le osserva l’impressione di contrasto, movimento o profondità;

utilizzano colore e contrasti di luce per creare nella mente di chi le osserva l’impressione di contrasto, movimento o profondità; Illusioni di movimento: utilizzano una serie di fattori in grado di creare l’impressione di movimento anche in un’immagine statica;

utilizzano una serie di fattori in grado di creare l’impressione di movimento anche in un’immagine statica; Illusioni tattili: utilizzano il tatto e la consistenza delle cose per creare in chi le osserva l’impressione di forma, profondità o movimento;

utilizzano il tatto e la consistenza delle cose per creare in chi le osserva l’impressione di forma, profondità o movimento; Illusioni percettive: utilizzano giochi di percezione per creare l’impressione di forme, dimensioni o colori che si presentano diversi da quelli reali;

utilizzano giochi di percezione per creare l’impressione di forme, dimensioni o colori che si presentano diversi da quelli reali; Illusioni da sfarfallio: utilizzano immagini o colori che lampeggiano in modo molto rapido per creare l’impressione di movimento o cambiamento;

utilizzano immagini o colori che lampeggiano in modo molto rapido per creare l’impressione di movimento o cambiamento; Illusioni di afterimage: utilizzando alcuni contrasti particolari creano l’impressione che l’immagine o un determinato dettaglio restino nella visione anche dopo essere stati rimossi.

Test di osservazione con i numeri

Dunque, ci sono tantissime forme di illusioni ottiche e queste possono presentarsi in svariate forme. Sono, infatti, presenti in tutte le forme di media che vanno dall’arte alla pubblicità, etc.. Oltre ad essere un divertente passatempo rappresentano anche un modo interessante di comprendere il funzionamento del nostro cervello.

In particolare, questa illusione ottica, qui presentata, utilizza una serie di numeri tutti uguali, tranne uno, per trarci in inganno. Infatti, in una distesa di numeri tutti uguali, l’illusione ottica ci chiede di trovare quello diverso, in questo caso il numero 336.

Decidere di accettare questa sfida può essere un ottimo modo per allenare la nostra mente e superare quella che è la visione ordinaria delle cose. Ragionare fuori dagli schemi ecco cosa vuole portarci a fare l’illusione ottica.

Come? Chiedendoci di trovare il numero 336 nell’immagine. Il tutto in soli 12 secondi. Può sembrare facile, ma vi garantiamo che è più difficile di quel che sembra. Non preoccupatevi se non riuscite subito a scovare il numero nascosto, può capitare.

Attraverso le illusioni ottiche è possibile migliorare le proprie capacità cognitive ed anche quelle di osservazione. Continuate ad “giocare” con questi test di osservazione e ben presto la vostra mente non verrà più (o quasi) imbrogliato.