Amazon Prime è indubbiamente uno degli abbonamenti più interessanti e richiesti dal pubblico, in primis per la possibilità di godere sempre della spedizione a domicilio completamente gratuita, a patto che il prodotto selezionato sia gestito dalla logistica di Amazon, oltre a tempi di consegna decisamente più rapidi di altri siti online o delle dirette concorrenti.

I vantaggi di Amazon Prime non terminano chiaramente qua, infatti gli utenti possono approfittare di Deliveroo Plus incluso nel prezzo (con consegna a domicilio sempre gratuita), passando anche per avere la possibilità di accedere gratuitamente a servizi del calibro di Amazon Prime Video o anche più semplicemente Music Unlimited.

Amazon Prime Gratis: ecco il link a cui iscriversi

E’ chiaro che poter disporre di un simile interessante abbonamento richieda da parte dell’utente finale un esborso economico non indifferente, ad oggi ha un costo fisso di circa 49 euro annui, che possono essere anche rateizzati in 4,99 euro al mese (ma nel complesso non è conveniente).

Il plus è sicuramente rappresentato dalla possibilità di approfittare di un mese di prova senza impegno, non dovete fare altro che collegarvi qui, e premere il pulsante Iscriviti. Per i primi 30 giorni non pagherete nulla, potrete accedere a tutti i servizi appena descritti a costo completamente azzerato; al termine del periodo di prova potrete scegliere voi cosa fare, se annullare l’iscrizione (anch’essa a costo zero), oppure se iniziare a pagare l’abbonamento a rate o con il versamento annuale.