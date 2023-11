L’Amazfit Balance, presentato come il primo modello di una nuova serie di smartwatch durante l’IFA di tenutosi quest’anno. Sin dal suo lancio ha destato nel pubblico parecchio interesse e per validi motivi. A differenza dei modelli precedenti, gli sviluppatori hanno integrato nuove funzioni e ulteriori sensori in grado di fornire dati misurati ed impeccabili. Questo dispositivo ha così tante opzioni che sono difficili anche solo da elencare e tutte sono state attentamente sudiate. Lo stile è caratterizzato da alta resistenza, leggerezza e da un design sopraffino che si adatta ad ogni outfit.

Confezione Amazfit, materiali e design

L’imballaggio dell’Amazfit Balance si presenta in modo identico ai modelli precedenti, sia all’infuori che all’interno: compatto, con grafica accattivante, e avente lo smartwatch avente un unico cinturino, alcuni manuali per l’utente rapidi e il cavo di ricarica. La qualità dei materiali utilizzati per la costruzione dell’Amazfit Balance è notevolmente migliorata. Sono stati adoperati alluminio per il telaio e polimero fibrorinforzato per il fondo cassa, vetro temperato per il display e acciaio per gli elettrodi. Il dispositivo restituisce così una forte sensazione di resistenza e affidabilità. La lunetta in vetro ha poi una tecnologia antiriflesso e possiede un rivestimento che evita le impronte delle dita. La cinghia i questo caso è in silicone.

L’impressione è quella di tenere tra le mani un prodotto premium, ben costruito e ideato per restare al nostro polso per lungo tempo. I tasti fisici, tra cui una rotellina con vibrazione, essenziale per una facile navigazione nel sistema operativo, sono anch’essi robusti e ben dettagliati. L’Amazfit Balance è uno smartwatch dal design elegante, con il cinturino la cui colorazione nera è stata chiamata midnight. Il suo schermo è un Amoled touch da 15 pollici avente una luminosità di alto livello. I colori sono definiti e rendono il dispositivo ancor più moderno e tecnologico. Offre, infatti, una risoluzione di 480×480 pixel e 323 ppi. Nel complesso è piuttosto grande, 46x46x10,6 mm, ma la cosa sorprendente è che è molto leggero: pesa soltanto 35 grammi.

Passando ai sensori compresi nel dispositivo, la loro quantità, e soprattutto la qualità, è stata studiata nei minimi dettagli. Vi sono sensori per il movimento, per la temperatura, per la luce ambientale, per il posizionamento, uno per la pressione dell’aria, uno per l’accelerazione, un giroscopio, un sensore geomagnetico e un BioTracker 5.0 PPG. L’Amazfit Balance è un accessorio completo, in grado di affrontare qualsiasi sfida. Il dispositivo è impermeabile e arrivando fino a 5Atm di profondità.

Funzioni Amazfit

L’Amazfit Balance è la perfetta unione tra tecnologia e fitness. A differenza dei modelli precedenti, include nuove funzioni per il benessere mentale e fisico. Con esso non ci si prende cura solo del proprio corpo, ma della propria salute generale, il che è più che un bene considerando lo stress e la stanchezza quotidiana. Lo smartwatch ha due piastre in acciaio che funzionano come elettrodi e servono a misurare con molta precisione la composizione corporea.

Benessere

Tramite i sensori, lo smartwatch riesce a calcolare massa grassa e magra, i livelli di acqua, la massa ossea e muscolare, il metabolismo basale e il valore IMC corporale. Come può l’utente ricavare tutte queste informazioni? Semplicemente mettendo l’Amazfit Balance al polso, come un qualsiasi altro orologio, e toccando con le dita della mano opposta gli elettrodi. Dopo pochi secondi sullo schermo compariranno tutti i dati sulla propria salute. Si tratta di un dispositivo essenziale per chi ha bisogno di effettuare controlli periodici fisici o pratica attività estreme. Tutte le info non saranno cancellate, ma verranno salvate in memoria per conferire all’utente la possibilità di consultare anche report storici.

Un’altra funzionalità molto interessante è stata chiamata Preparazione e, come la precedente, serve per il monitoraggio e per l’implementazione del benessere. Essa misura determinati parametri, come la frequenza cardiaca, la sua variazione e la temperatura, h24 (anche durante il sonno). Dopo aver esaminato con attenzione i differenti valori per una settimana, offre all’utente statistiche rappresentanti il recupero fisico e le ore di sonno. Al mattino, prima ancora di mettere i piedi giù dal letto, si potrà capire effettivamente quanta “energia” si avrà per cominciare la giornata.

C’è poi l’opzione Zepp Aura, apposita per la registrazione e per aiutare a dormire. Grazie all’uso congruo dell’intelligenza artificiale, crea playlist personalizzate per accompagnare l’utente verso le braccia di Morfeo. Ciò che è anche straordinario è l’accuratezza dei dati forniti: riesce a riconoscere i bisogni del nostro corpo meglio di come noi potremmo mai fare. Tutte le informazioni che restituisce all’utente sono poi consultabili tramite il dispositivo stesso o anche attraverso la comoda applicazione e sono tutti personalizzabili grazie a differenti opzioni.

Sport

Altro aspetto che caratterizza l’Amazfit balance è l’attenzione all’attività sportiva. Anche in questo ambito le funzionalità disponibili sono molteplici ed alcune sono anche affiancate dall’uso dell’intelligenza artificiale.

Il dispositivo supporta anche la ondivisione di applicazione di terze parti come, ad esempio, Google Fit e accessori esterni come le fasce cardio utilizzate durante la corsa. Grazie poi lo studio dei file importati, riesce a correggere in maniera intelligente la traiettoria. Con l’accesso a Zepp Coach è anche in grado di sfruttare le IA per costruire piani di allenamento adeguati alla propria persona, dando anche i tempi di riposo e quelli in cui intensificare l’attività svolta. Acquistandolo, in pratica, si può dire addio al personal Trainer.

Riesce anche a registrare fino a 156 attività sportive differenti e ne riconosce 33 in automatico tra cui anche la danza. 25, individuate sono basate sulla forza e la resistenza mentre altre 8 sono invece concentrate sul movimento. Integra anche un sistema di geolocalizzazione che unisce l’A-GPS insieme ad altri 5 sistemi satellitari. In questo modo la posizione può essere localizzata in pochi attimi e con precisione incredibile.

Altre funzioni

Ovviamente essendo uno smartwatch di un certo livello, offre all’utente anche le opzioni solite di questi dispositivi come il cronometro, la connessione Wi-Fi e la navigazione in rete.

Un grande vantaggio è anche dato dalla possibilità di usufruire di Zepp Pay per i pagamenti digitali. Grazie alla partnership tra Amazfit e Mastercard, essa permette di collegare anche otto carte bancarie in un solo Amazfit Balance, per poter effettuare pagamenti senza contatto, direttamente dal polso.

Assistente vocale e connettività

L’assistente virtuale inserito nel dispositivo è Alexa e consente quindi di attuare qualsiasi azione che solitamente è compresa nell’intelligenza artificiale.

Connettendo il Bluetooth 5.0 al proprio cellulare, l’Amazfit Balance permette di effettuare e rispondere alle chiamate. Gli utenti che posseggono un dispositivo Android possono anche inviare delle risposte immediate preimpostate sia ai messaggi che alle telefonate, coltre che a poter accedere alle notifiche di Whatsapp, Telegram e altre applicazioni di messaggistica istantanea. La velocità di navigazione è superlativa grazie alla connessione tramite WLAN 2.4GHz.

Autonomia straordinaria dell’Amazfit

L’Amazfit Balance ha una batteria da 475 mAh. Nonostante la numerosità dei sensori e le diverse funzionalità, è comunque in grado di garantire un’autonomia ottima di circa venti giorni in uso normale.

Con un uso intermedio dura due settimane e con invece un utilizzo costante e la modalità Always-on-Display on attiva almeno una settimana. In modalità solo orologio, anche se in pochi la usano, arriva anche a 50 giorni. La durata della batteria varia, dunque, in base a molti fattori e alla tipologia d’uso. La ricarica, avviabile tramite un sistema magnetico, risulta completa al 100% in circa due ore.

Software Zepp OS 3.0 e App Zepp

Una volta configurato l’Amazfit Balance e dopo averlo collegato allo smartphone subito visualizza il sistema operativo Zepp OS in versione 3.0. Esso include moltissimi benefici come l’affidabilità, la velocità, la stabilità e livelli di personalizzazione mai raggiunti dalla società. È anche esteticamente apprezzabile, dimostrando di essere un software di alto livello in ogni singolo aspetto. Il sistema si unisce all’App Zepp per fornire un uso appagante, senza alcun problema nello svolgere qualsiasi tipo di operazione. Nell’applicazione, come accennato in precedenza, sono conservati i medesimi dati presenti sul dispositivo e consente di accedere a qualsiasi area delle impostazioni ovunque si sia dal cellulare. Inoltre, possono essere scaricate sullo smartwatch più di 150 applicazioni, scegliendo quelle migliori per le proprie esigenze.

Prezzo online smartwatch

L’Amazfit Balance in versione midnight è disponibile sul sito ufficiale a €249,90. Se invece si preferisse un tono più chiaro è possibile scegliere la versione sunset gray al medesimo prezzo. Anche su Amazon il costo è uguale per entrambe le colorazioni. In base alla qualità del prodotto, alle funzioni disponibili e a tutte le sue caratteristiche, a partire dai semplici materiali di costruzione, è certamente molto conveniente e le recensioni in merito ne sono una dimostrazione palese. Considerate sempre che potreste risparmiare con la palestra investendo in un coach virtuale.

Pro e Contro Amazfit Balance

L’Amazfit Balance ha molti più pregi che difetti. Seguendo la linea temporale della spiegazione delle specifiche, e partendo dunque dal design, già si comincia alla grande. Il dispositivo presenta infatti un ampio display per una visualizzazione senza difficoltà, ma nonostante la grandezza è così leggero che sembra di non indossarlo. A differenza di molti smartwatch i materiali resistenti e l’impermeabilità ci fanno godere un uso senza pensieri, senza preoccuparsi che possa rompersi ad ogni movimento.

Se poi si è una persona che ama l’attività fisica, tutte le opzioni disponibili e la tecnologia con tanto di intelligenza artificiale sono eccezionali. Anche se lo si acquista solo per monitorare lo stato di salute o la qualità del sonno ne vale assolutamente la pena. La precisione, poi, delle analisi fornite è pazzesca, tanto che, se effettuassimo controlli medici sul battito cardiaco o di qualsiasi altro tipo inerente, avrebbero lo stesso risultato.

Queste funzioni sono il plus che si aggiungono a tutte le attività possibili integrate solitamente in uno smartwatch: la quotidianità sarà senza stress. Non avremo mai paura di perdere una notifica o una chiamata. Inoltre, l’uso di Zepp Pay è così comodo, non ci sarà più bisogno di portare con sé borsa e portafogli. L’autonomia così duratura consente un uso continuo e senza il timore che possa scaricarsi da un momento all’altro. Unica pecca è l’impossibilità di rispondere senza usare frasi preimpostate.

Conclusioni: design vintage e multifunzionalità

Lo smartwatch è stato evidentemente realizzato per un pubblico esigente, che è alla ricerca di funzionalità avanzate, ma non vuole rinunziare allo stile. La scocca in metallo, così come anche la ghiera, offrono un design classico e leggermente vintage nella variante grey e moderno nella midnight.

Amazfit Balance è un eccellente health, fitness, sport tracker e dona la possibilità di prendersi egregiamente cura della propria mente e del proprio corpo. Questo grazie a tutti i sensori in dotazione che partono dalla semplice misurazione dei passi al livello di ossigenazione nel sangue. Se poi si hanno problemi a dormire, il monitoraggio del sonno può farci capire cosa sbagliamo.

Ricordiamo che il dispositivo è disponibile sia sul sito ufficiale Amazfit ed anche su Amazon.