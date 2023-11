Gli aggiornamenti di WhatsApp delle ultime settimane hanno da subito incontrato il favore del pubblico. Gli utenti sono sempre particolarmente attenti alle evoluzioni della chat di messaggistica e con costanza cercano soluzioni sempre più rapide ed innovative per comunicare con i contatti della loro rubrica.

WhatsApp, come inviare messaggi senza essere online

Nella ricerca continua di trucchi da utilizzare su WhatsApp, spesso gli utenti cercano soluzioni per effettuare l’invio di messaggi senza essere online. In alternativa alla funzione – disponibile attraverso la sezione delle Impostazioni di WhatsApp – per nascondere l’ultimo accesso, si può scegliere uno di questi due trucchi.

In primo luogo per inviare messaggi senza essere online, gli utenti possono affidarsi alle notifiche. Come noto, su tutte le più recenti versioni di WhatsApp – siano essere su iPhone o su dispositivi Android – gli utenti possono rispondere ad un messaggio direttamente attraverso le notifiche, senza quindi aprire l’app. Attenzione però ad un limite di questo sistema: attraverso le notifiche, infatti, si possono effettuare solo invii singoli di messaggi non invii multipli.

Un’altra via certamente molto utile per il pubblico della chat può essere quella degli assistenti virtuali dei device, Google Assistant e Siri. Attraverso gli assistenti digitali, infatti, sia su iPhone che su Android è possibile dettare un testo da inviare su WhatsApp e poi scegliere il contatto a cui inviare il messaggio specifico. Anche questo metodo ha però un limite: esso non prevede l’ingresso online in chat ma è valida solo per le conversazioni singole e non per i gruppi.