Kena è l’operatore telefonico virtuale che, nell’ultimo periodo, sta catturando l’attenzione di milioni di clienti.

Questo perché il gestore, oltre a garantire la promozione di offerte per la linea mobile oltremodo vantaggiose, deve la sua rete a Tim, leader indiscusso nel settore delle telecomunicazioni.

In questo modo Kena, garantisce servizi di qualità e il 99% di copertura su tutto il territorio italiano, alla massima velocità del 4G.

Proprio per questo mese di Novembre, l’operatore propone un’incredibile offerta per tutti coloro che intendono effettuare una portabilità di numero. Stiamo parlando della Kena Promo Plus. Ma vediamo meglio insieme tutti i dettagli dell’offerta in questione.

Kena Promo Plus: tutti i dettagli dell’offerta

Kena Promo Plus è disponibile al prezzo di soli 6.99 euro al mese. Essa comprende:

Primo mese di offerta completamente GRATUITO ;

completamente ; Minuti e chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, senza scatto alla risposta né altri costi aggiuntivi;

verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, senza scatto alla risposta né altri costi aggiuntivi; Messaggi illimitati verso tutti i numeri;

verso tutti i numeri; 130 GB di Internet alla massima velocità del 4G ;

di Internet alla massima velocità del ; 7 GB inclusi per navigare anche in Europa senza costi aggiuntivi;

inclusi per navigare anche in senza costi aggiuntivi; Velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, su tutto il territorio nazionale;

in download e in upload, su tutto il territorio nazionale; Servizio VoLTE supportato. Ovvero il servizio grazie al quale sfruttando la copertura in 4G potrai effettuare chiamate verso tutti i numeri, anche in casi di instabilità o mancanza di linea;

supportato. Ovvero il servizio grazie al quale sfruttando la copertura in potrai effettuare chiamate verso tutti i numeri, anche in casi di instabilità o mancanza di linea; Servizio di Ricarica Automatica , grazie al quale potrai ottenere altri 50 GB di connessione dati;

, grazie al quale potrai ottenere altri di connessione dati; App Kena Mobile ed Servizio Assistenza Clienti al numero 181.

Se attiverete l’offerta entro il 17 Settembre, oltre al primo mese gratis, potrete usufruire di 100 GB in più al mese per i prossimi 6 mesi.