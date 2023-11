Attraverso un comunicato emanato dal Consiglio Europeo, si è appreso che Consiglio e Parlamento dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo politico di rilevanza sulla proposta di rendere gratuiti i pagamenti e i bonifici istantanei.

Questo importante passo avanti rappresenta il culmine di sforzi congiunti nell’ambito del progetto normativo, il quale nasce da uno studio approfondito dell’UE con lo scopo di favorire modalità di pagamento istantaneo entro soli dieci secondi. Questa fantastica iniziativa si pone l’obiettivo di rendere le transazioni accessibili in ogni momento della giornata, sfruttando i sempre più diffusi sistemi di home banking.

Il futuro dei pagamenti

Il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno concordato che l’entrata in vigore delle nuove norme avverrà in seguito a un periodo di transizione, con tempistiche più rapide nell’area dell’euro e più estese nell’area non euro, al fine di garantire un’implementazione fluida e ben strutturata.

La proposta originaria di rendere gratuiti i pagamenti istantanei, presentata dalla Commissione nel 2022, ha ricevuto solo ora una spinta. Questo accordo definisce le intenzioni politiche europee e delinea dei requisiti chiave, come spiegato all’interno del comunicato:

Universalità dei Pagamenti Istantanei : Gli enti prestatori di servizi di pagamento dell’UE che già offrono bonifici in euro sono ora obbligati a fornire anche la versione istantanea, garantendo così una copertura ampia e accessibile;

: Gli enti prestatori di servizi di pagamento dell’UE che già offrono bonifici in euro sono ora obbligati a fornire anche la versione istantanea, garantendo così una copertura ampia e accessibile; Accessibilità Economica : I prestatori di servizi di pagamento dovranno assicurare che le commissioni applicate per i pagamenti istantanei in euro siano paragonabili o inferiori a quelle applicate per i bonifici non istantanei. Ciò mira a incentivare l’adozione di queste modalità di pagamento rapido;

: I prestatori di servizi di pagamento dovranno assicurare che le commissioni applicate per i pagamenti istantanei in euro siano paragonabili o inferiori a quelle applicate per i bonifici non istantanei. Ciò mira a incentivare l’adozione di queste modalità di pagamento rapido; Fiducia nei Bonifici : Per accrescere la fiducia nelle transazioni, i prestatori di servizi di pagamento sono ora obbligati a controllare la corrispondenza tra il numero di conto (IBAN) e il beneficiario. Questo processo contribuirà a prevenire eventuali errori o frodi prima dell’esecuzione del pagamento;

: Per accrescere la fiducia nelle transazioni, i prestatori di servizi di pagamento sono ora obbligati a controllare la corrispondenza tra il numero di conto (IBAN) e il beneficiario. Questo processo contribuirà a prevenire eventuali errori o frodi prima dell’esecuzione del pagamento; Efficienza nei Pagamenti Istantanei: L’accordo mira a semplificare il trattamento dei pagamenti istantanei in euro, garantendo al contempo l’efficacia dello screening delle persone soggette a sanzioni dell’UE. I prestatori di servizi di pagamento dovranno effettuare una verifica giornaliera dei propri clienti rispetto agli elenchi delle sanzioni dell’UE, ottimizzando il processo senza compromettere la sicurezza.

Questo è un fondamentale passo avanti nell’ambito della regolamentazione finanziaria dell’UE e rappresenta un’opportunità importante per i pagamenti oltre frontiera, contribuendo così a un’esperienza completa per cittadini e imprese.