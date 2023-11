La polvere può essere un vero pericolo per i nostri dispositivi tecnologici. Infatti, gli acari danneggiare i nostri device senza che ce ne rendiamo conto. Fortunatamente esistono alcuni trucchi particolarmente utili per tenere al sicuro i nostri dispositivi. Questi tre trucchi oltre che utili sono anche semplici e molto pratici. Scopriamoli insieme.

Come proteggere i dispositivi tech dalla polvere

Come sappiamo la polvere può accumularsi non solo sulle superfici esterne, ma anche all’interno dei nostri device come televisori, laptop, smartphone così come tantissimi altri prodotti di elettronica. Gli acari, depositandosi potrebbero ostruire fessure, griglie di ventilazione e ostacolando così la dissipazione del calore. Questo potrebbe portare a problemi di surriscaldamento che potrebbero seriamente compromettere l’uso dei nostri dispositivi. Queste condizioni, in situazioni più estreme, potrebbero addirittura portare a dei corti circuiti o problemi elettrici di diversa natura.

Per questi motivi è importantissimi fare di tutto per evitare che la polvere si depositi all’interno dei nostri device tech. Riuscire a pulirli nel modo corretto però non è sempre semplice, ecco perché alcuni consigli su come rimuovere la polvere dai nostri dispositivi possono essere fondamentali. Vediamo come è possibile tenere i nostri dispositivi sempre puliti e al sicuro. Scopriamo i tre trucchi utili per il processo di pulizia:

Il primo passaggio consiste nell’utilizzo di un panno in microfibra asciutto. In questo modo è possibile rimuovere polvere ed impronte dagli schermi ed eliminare lo strato superiore di polvere che potrebbe poi depositarsi all’interno dei dispositivi. È importante non usare panni di carta o anche di cotone perché questi due materiali possono lasciare residui o arrivare a graffiare le superfici;

La seconda opzione consiste in una soluzione fai da te. Per poter ottenere una miscela pulente per i nostri dispositivi dobbiamo mescolare insieme aceto di alcool (50%) e acqua fresca. La miscela creata può diventare un potente detergente per rimuovere anche lo sporco più ostinato o tutte le macchie che possono esserci sugli schermi dei nostri dispositivi tech. Bisogna spruzzare la soluzione delicatamente sugli schermi in questione e poi ripulire il tutto con un panno in microfibra;

Il terzo e ultimo passaggio prevede il riutilizzo di un panno in microfibra asciutto. Infatti, dopo aver passato la soluzione è possibile passare di nuovo il panno così da rimuovere ogni traccia residua di umidità dal dispositivo.

Se si compiono questi passaggi di pulizia regolarmente si potranno mantenere i propri dispositivi sempre puliti e liberi da polvere che può compromettere il loro funzionamento.