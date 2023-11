Il panorama tecnologico è in costante evoluzione e Amazon sembra essere pronta a fare un passo significativo in questa direzione. Recentemente, è emerso che l’azienda guidata da Andy Jassy sta lavorando a un progetto ambizioso, noto con il nome in codice “Vega“. Questo progetto rappresenta un tentativo di Amazon di sviluppare un proprio sistema operativo, distaccandosi dall’attuale FireOS basato su Android, che è stato il fulcro dei suoi dispositivi Fire TV, Echo e tablet Fire.

Amazon: il nuovo progetto farà la rivoluzione

Il progetto Vega, secondo quanto riportato da fonti come Ars Technica e Lowpass, mira a creare un’esperienza utente più fluida e integrata, sfruttando le potenzialità di Linux e del framework open source React Native. L’obiettivo è quello di facilitare lo sviluppo di applicazioni native per dispositivi mobili, utilizzando linguaggi come HTML e JavaScript. Questo approccio potrebbe non solo migliorare l’esperienza utente ma anche ampliare le possibilità per gli sviluppatori di creare app innovative e performanti per l’ecosistema Amazon.

La notizia di Vega ha suscitato interesse e speculazioni, soprattutto considerando che Amazon ha iniziato a pubblicare annunci di lavoro correlati a questo progetto già dal 2019. Ciò suggerisce che l’azienda sta seriamente considerando di fare un salto qualitativo nel settore dei dispositivi mobili, proponendo un’alternativa agli attuali sistemi operativi dominanti.

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, le fonti indicano che i primi dispositivi Fire TV equipaggiati con il nuovo sistema operativo potrebbero essere lanciati nel 2024. Questo movimento da parte di Amazon potrebbe non solo rinnovare l’offerta di dispositivi economici ma anche permettere all’azienda di avere un controllo maggiore su aspetti come l’integrazione di pubblicità e servizi a pagamento.